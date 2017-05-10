| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 政治

亞協正名台日關係協會 訂於5/17舉行揭牌儀式

2017-05-10  11:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣「亞東關係協會」正名為「台灣日本關係協會」，將於520前夕、訂於5月17日舉行揭牌儀式。外交部長李大維今在立法院答詢時證實此事，並表示將邀請日本駐台最高層級人員，台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫出席。

立法院外交國防委員會今天邀集外交部、衛福部與陸委會，就世界衛生大會參與一案進行報告並備詢。民進黨立委王定宇質詢時問及亞協改名一案，是否已訂定在5月17日舉行？李大維答詢時微笑證實此事。另關於外交部是否會邀請日方人員出席，李大維也回答說，將邀請負責日本涉台事務駐台的最高層級代表沼田幹夫出席。

王定宇並說，由於外交工作時常是「能做不能說」，以至於外界有時誤解外交部甚麼都沒有做「被打悶棍」。王定宇也建議外交部辦理揭牌儀式不必過於低調，因為只要有進步的事情，在不影響國家利益與下一步計畫的情形下，「該讓人民高興一下」；李大維也表示同意。

廣告
  • 外交部長李大維（右）立法院備詢時，證實台灣「亞東關係協會」正名為「台灣日本關係協會」，將於520前夕、訂於5月17日舉行揭牌儀式。（記者方賓照攝）

    外交部長李大維（右）立法院備詢時，證實台灣「亞東關係協會」正名為「台灣日本關係協會」，將於520前夕、訂於5月17日舉行揭牌儀式。（記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣日本關係協會 揭牌 李大維 沼田幹夫
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒棒棒腿
好涮嘴✧清香椒鹽蝦
快速炒出焦糖洋蔥！
多汁水蜜桃怎麼挑？
轉寄

標題：亞協正名台日關係協會 訂於5/17舉行揭牌儀式


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.