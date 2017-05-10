亞協正名台日關係協會 訂於5/17舉行揭牌儀式

2017-05-10 11:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣「亞東關係協會」正名為「台灣日本關係協會」，將於520前夕、訂於5月17日舉行揭牌儀式。外交部長李大維今在立法院答詢時證實此事，並表示將邀請日本駐台最高層級人員，台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫出席。

立法院外交國防委員會今天邀集外交部、衛福部與陸委會，就世界衛生大會參與一案進行報告並備詢。民進黨立委王定宇質詢時問及亞協改名一案，是否已訂定在5月17日舉行？李大維答詢時微笑證實此事。另關於外交部是否會邀請日方人員出席，李大維也回答說，將邀請負責日本涉台事務駐台的最高層級代表沼田幹夫出席。

王定宇並說，由於外交工作時常是「能做不能說」，以至於外界有時誤解外交部甚麼都沒有做「被打悶棍」。王定宇也建議外交部辦理揭牌儀式不必過於低調，因為只要有進步的事情，在不影響國家利益與下一步計畫的情形下，「該讓人民高興一下」；李大維也表示同意。