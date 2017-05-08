郭冠英PO文誇陳星 王定宇：比無恥更不如…

2017-05-08 22:35

〔記者吳俊鋒／台南報導〕才女作家林奕含自殺，郭冠英在臉書PO文稱讚遭指控涉及該案的補教名師陳星為愛國的正人君子，做的是好事，為推廣中華文化還能賺大錢，可敬…等；對此，立委王定宇痛批郭比無恥更不如，他強調郭以大中國的意識型態，掩蓋做人的良心與理智，直罵「郭冠英這樣的人能在台灣活著，正證明了台灣的偉大」。

郭冠英的臉書PO文，被人截圖在網路瘋傳，各界議論，王定宇看完內容後，相當氣憤，認為用無恥來罵郭，還會污辱了這2個字，也凸顯郭對該案的無知。

王定宇說，郭冠英只誇讚陳國興俊富，對26歲女孩因此喪命卻視而不見；只看到陳國興坐在白狼旁邊，就高呼統一萬歲，卻避談他枉為人師該有的道理，PO文內容，全都是謬論。

王定宇指出，郭冠英這種人能在台灣活著，證明台灣的偉大，也代表有些中國人極度醜陋的一面。

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