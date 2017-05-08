| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

郭冠英PO文誇陳星 王定宇：比無恥更不如…

2017-05-08  22:35

〔記者吳俊鋒／台南報導〕才女作家林奕含自殺，郭冠英在臉書PO文稱讚遭指控涉及該案的補教名師陳星為愛國的正人君子，做的是好事，為推廣中華文化還能賺大錢，可敬…等；對此，立委王定宇痛批郭比無恥更不如，他強調郭以大中國的意識型態，掩蓋做人的良心與理智，直罵「郭冠英這樣的人能在台灣活著，正證明了台灣的偉大」。

郭冠英的臉書PO文，被人截圖在網路瘋傳，各界議論，王定宇看完內容後，相當氣憤，認為用無恥來罵郭，還會污辱了這2個字，也凸顯郭對該案的無知。

王定宇說，郭冠英只誇讚陳國興俊富，對26歲女孩因此喪命卻視而不見；只看到陳國興坐在白狼旁邊，就高呼統一萬歲，卻避談他枉為人師該有的道理，PO文內容，全都是謬論。

王定宇指出，郭冠英這種人能在台灣活著，證明台灣的偉大，也代表有些中國人極度醜陋的一面。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 立委王定宇抨擊郭冠英，以大中國的意識型態，掩蓋做人的良心與理智。（記者吳俊鋒攝）

    立委王定宇抨擊郭冠英，以大中國的意識型態，掩蓋做人的良心與理智。（記者吳俊鋒攝）

  • 郭冠英臉書PO文，稱讚陳星是正人君子（翻攝網路）

    郭冠英臉書PO文，稱讚陳星是正人君子（翻攝網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 林奕含 王定宇 郭冠英 陳星
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦球
熱炒✧鳳梨炒三層肉
好清爽✧梅汁山苦瓜
蛋花湯的好喝秘訣？
轉寄

標題：郭冠英PO文誇陳星 王定宇：比無恥更不如…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.