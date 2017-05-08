| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
威力彩、今彩539開獎囉！
 首頁 > 政治

針對一例一休 南投縣將訂定自治條列

2017-05-08  20:27

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣長林明溱繼表示南投縣將研擬不實施一例一休後，今天又在縣務會議指示相闗局處訂定一例一休自治條例，要把可採變形工時（彈性工時）行業，明確訂出來，並研擬將加班費一律訂為日薪的1.5倍，對於資方輕微違規情形也不罰，要成為全國第一個因一例一休訂定自治條例的縣市政府。

林明溱表示，自從他表示南投縣將研擬不實施一例一休後，引起社會各界普遍贊同，證明一例一休部份規定窒礙難行，對於行不通的法令，硬要民眾遵守，會引起造反，因此南投縣政府要在不違反中央法令的大原則下，針對一例一休訂定自治條例，並希望能在6月議會定期會送審。

林明溱指出，像新修正的勞基法中有規定變形工時，但包括勞、資雙方在內，許多老百姓都不知道有此放寬規定，如公部門的臨時人員，可透過勞資會議協調，彈性調整工時，因此南投縣的一例一休自治條例主要內容，是要把各個可採變形工時的行業及相關解釋令，明確訂出來，讓大家更明瞭，相信有助於一例一休施行。

林明溱說，另目前一例一休新制對於加班費規定太高，計算方式也太複雜，在聽取勞資雙方意見後，也研擬在自治條例中，將加班費一律訂為日薪的1.5倍，萬一資方若有一點點違規，只要符合自治條例規定，也不開罰，最終目的是希望促使中央早日修法。

廣告
  • 南投縣長林明溱8日在縣務會議表示，南投縣要針對一例一休，訂定自治條例。（記者張協昇攝）

    南投縣長林明溱8日在縣務會議表示，南投縣要針對一例一休，訂定自治條例。（記者張協昇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一例一休 南投縣 林明溱 自治條例
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦球
熱炒✧鳳梨炒三層肉
好清爽✧梅汁山苦瓜
蛋花湯的好喝秘訣？
轉寄

標題：針對一例一休 南投縣將訂定自治條列


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.