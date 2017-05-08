針對一例一休 南投縣將訂定自治條列
2017-05-08 20:27
〔記者張協昇／南投報導〕南投縣長林明溱繼表示南投縣將研擬不實施一例一休後，今天又在縣務會議指示相闗局處訂定一例一休自治條例，要把可採變形工時（彈性工時）行業，明確訂出來，並研擬將加班費一律訂為日薪的1.5倍，對於資方輕微違規情形也不罰，要成為全國第一個因一例一休訂定自治條例的縣市政府。
林明溱表示，自從他表示南投縣將研擬不實施一例一休後，引起社會各界普遍贊同，證明一例一休部份規定窒礙難行，對於行不通的法令，硬要民眾遵守，會引起造反，因此南投縣政府要在不違反中央法令的大原則下，針對一例一休訂定自治條例，並希望能在6月議會定期會送審。
林明溱指出，像新修正的勞基法中有規定變形工時，但包括勞、資雙方在內，許多老百姓都不知道有此放寬規定，如公部門的臨時人員，可透過勞資會議協調，彈性調整工時，因此南投縣的一例一休自治條例主要內容，是要把各個可採變形工時的行業及相關解釋令，明確訂出來，讓大家更明瞭，相信有助於一例一休施行。
林明溱說，另目前一例一休新制對於加班費規定太高，計算方式也太複雜，在聽取勞資雙方意見後，也研擬在自治條例中，將加班費一律訂為日薪的1.5倍，萬一資方若有一點點違規，只要符合自治條例規定，也不開罰，最終目的是希望促使中央早日修法。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 獨家》雄三誤射近1年仍尋無飛彈 研判爆炸解體
- 審查公教年改 退休金均採計最後15年
- 回應換召委訴求 邱議瑩忍辱退讓「本週不當」
- 劉毅補習班5到7項違規 童仲彥這樣說…
- 藍委反前瞻狂朗讀 廖國棟：沒感動才是匪夷所思
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 69歲色醫出國嫖雛妓 行李箱裝這些讓人想吐
- MiLB》轉全職後援首戰 胡智為9球飆2K
- 全大運頭香 安廷耀泳破全國
- 鄉間路旁突現成排百合花 背後有孝的故事
- 台股開盤上漲34.19點 報9934.13點
- 男牽童穿越集集鐵軌 遭撞重傷
- 日圓重現0.26字頭 專家籲：想換就別再等！
- MLB》潘姆致勝2分砲 紅雀14局延長賽退勇士（影音）
- 鴻海擬赴美投資 陳良基：正面看待
- 最凶殘檢察官顏漢文遭免職 喪失公務員資格
- 館長嗆台灣詠春之父 歡迎傳統武術6月來實戰！
- 〈上班一族5月徵文〉吃虧不是占便宜
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- NBA》詹皇領軍無人敵 神鬼數據笑傲全聯盟（影音）
- 割眼袋卻紅腫凹陷 醫師未告知手術風險判賠11萬
- 山上夏之水果季登場 崑山科大師生助行銷
- 全大運》有洋蔥！輔大第一棒林建良奮力為「癌母而戰」
- 總統圈選終審法官翻案？司改第2分組：日後再討論
- 同樣差24歲！馬克宏、川普愛妻比一比...
- 世界盃男籃資格賽 台尬澳、菲、日
- 法大選馬克宏勝出 亞洲匯市歐元走升
- 自由廣場》超高畫質產業策略 借鏡他山之石
- 馬克宏當選法國總統 川普推文致賀
- 姚元浩秀珍藏古董車 友情力挺蘇宗怡
- 只是「精神外遇」不算通姦 元配提告敗訴
- 「這是狗門！」 律師推倒安檢門被起訴
- 網路報稅成功沒？小精靈告訴你
- 〈國產vs.進口〉 日系1.6升NA掀背車-2
- 〈台股青紅燈〉本週是財報地雷週
- 全大運》陳建安獨拿兩點 國體大力退北市大重返榮耀
- 愛看「一把青」 體育班女學生考上空軍官校
- 綿羊尷尬了...卡在山縫動彈不得
- NBA》前兩場手感不佳 畢爾用多義字妙喻
- 登山採草藥3人迷途 警消持續搜尋
- 馬國畢4年還4200萬賭債 省吃儉用秘招大公開
- NBA》又在場上起爭議 歐利尼克：我不是打球骯髒的人 （影音）
- 打腫臉充胖子！他盜刷女友信用卡買新手機送女友
- NBA》狠踢德羅森下體 尚柏特吞技術犯規（影音）
- 中職》歡度母親節 「男神」言承旭將為悍將開球
- 搭公車轉頭驚見中年色大叔 少女報案讓他吃官司
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：針對一例一休 南投縣將訂定自治條列
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分