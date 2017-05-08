不能參與WHA 國台辦把責任推給民進黨
〔記者林良昇／綜合報導〕台灣尚未收到世衛大會（WHA）邀請函，中國國台辦發言人安峰山聲稱，民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，為台灣參加世衛大會設置了障礙。台灣今年不能參加的責任完全在民進黨當局。
中國官媒新華社報導，安峰山表示，自2009年以來，台灣連續8年以「中華台北」名義、觀察員身份參加了世衛大會，是在兩岸關係和平發展的大背景下，在兩岸雙方均堅持體現一個中國原則的「九二共識」政治基礎上，通過兩岸協商做出的特殊安排。
安峰山說，由於民進黨當局迄今拒不承認「九二共識」和兩岸同屬一個中國的核心意涵，破壞了兩岸關係的共同政治基礎，導致兩岸聯繫溝通機制停擺。台灣參會的前提和基礎不復存在，延續8年的有關安排難以為繼。
安峰山指出，世界衛生組織是聯合國專門機構，必須按照聯合國大會第2758號決議和世衛大會第25．1號決議確認的一個中國原則，處理世界衛生大會涉台問題。民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，為台灣參會設置了障礙。台灣今年不能參會的責任完全在民進黨當局。
他表示，中國方面始終高度重視台灣同胞的健康福祉，採取了多項措施促進兩岸衛生領域交流合作。在堅持一個中國原則及「九二共識」的基礎上，海協會與海基會簽署了「海峽兩岸醫藥衛生合作協議」、「海峽兩岸食品安全協議」、「海峽兩岸經濟合作框架協議」等，搭建了多個交流合作平台。
安峰山聲稱，在一個中國原則下，對台灣參與全球衛生事務也作了妥善安排。台灣地區專家可以參加世衛組織相關技術會議和活動，有需要時世衛組織亦可派專家赴台進行指導。這些安排確保了無論是島內還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣地區均可及時有效應對。至於台灣為什麼不能參加今年世衛大會，這是民進黨當局需要反思的問題。任何推卸責任、轉移焦點的做法，都不可能得逞。
安峰山表示，關於台灣參與國際組織活動問題，他們的立場是明確的、一貫的，即必須在一個中國原則下，通過兩岸協商，作出安排。民進黨當局應該認清現實，早日回到「九二共識」的共同政治基礎上來。只有這樣，兩岸制度化交往才能得以延續，兩岸也才有可能就台灣參與國際組織活動問題進行協商。
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