柯P率團慰問桃園駐軍 遙想30年前當軍醫的日子
2017-05-08 18:33
〔記者羅添斌／台北報導〕台北市長柯文哲今日率領端節敬軍團，慰訪桃園地區駐軍，由於柯文哲於民國75年在陽梅高山頂營區擔任軍醫預官，他說，對國軍有一份特別情感。
柯P說，「軍隊是國家的命脈」，每逢國人在歡度佳節的同時，官兵弟兄姐妹仍留守值勤，戮力戰備訓練，守護全體國民生命及財產安全的付出，令人感佩；他代表北市府團隊向國軍犧牲與奉獻的精神，致上最高敬意，預祝大家端節愉快。
柯文哲今天率領敬軍團到北部地區多個部隊慰問勞軍，代表北市府團隊及役男家屬，關懷探視該市籍役男服役生活及訓練情形，並向部隊幹部長期照顧役男的辛勞，表達感謝，提前祝賀佳節。
陸軍六軍團指揮官徐衍璞中將陪同柯文哲市長一行到各部隊慰問，敬軍團先是前往陸軍航空601旅參訪，了解單位建制武器裝備，並與役男們話家常，關心役男在部隊裡的生活與訓練情形。
柯市長對601旅配合「民安3號演習」，派遣直升機進行空、地立體攻堅任務，表示感謝。
敬軍團接著轉往6軍團73資電群等所屬部隊慰問，軍方並展示反恐與災防裝備，讓慰問團成員印象深刻，柯文哲市長在現場還實際體驗通資裝備遠距通訊功能，他對國軍能即時通聯，掌握訊息無時差的科技大為讚許。
另外，柯P也對化學兵偵檢、消除作業及工兵生命探測、排除障礙、架橋涉水等能量，均在支援復興空難、蘇迪勒風災時，充分發揮裝備效能，成為執行反恐與災防任務，最強而有力的後盾，表示高度肯定之意。
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