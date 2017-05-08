召委換人仍杯葛 藍綠立委爆拉扯衝突
2017-05-08 15:55
民進黨召委高志鵬接替邱議瑩主持議事，國民黨立委仍拒絕開會，繼續包圍主席台抗議。（記者朱沛雄攝）
〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院國民黨團今以「為礙朗讀」方式杯葛「前瞻基礎建設特別條例草案」審查，民進黨召委邱議瑩為使會議能召開，稍早答應國民黨換召委訴求，宣布本週不擔任召委，但下午接替的召委高志鵬要開會時，藍委群情激憤拉扯反抗，藍綠立委互罵互嗆，高志鵬只好宣布第三度休息。
在高志鵬主持及綠委層層人牆護衛下，議事人員宣讀上週議事錄，國民黨立委則包圍主席台抗議，藍委楊鎮浯更一度爬上桌拉扯民進黨立委陳其邁，欲阻止議事人員宣讀，綠委洪宗熠見狀，當場把楊抱住拉走。
當議事錄確定後，國民黨立委林為洲、黃昭順質疑，到底確認了什麼議事錄，要求必須把錄影、文字全交代清楚。召委高志鵬則表示若有異議，須提書面報告，雙方繼續互批互嗆。
藍委蔣萬安指責民進黨立委劉世芳上週吞掉議事錄，劉世芳反嗆「栽贓！栽贓！」晚來的國民黨立委林德福則一路吹哨進場抗議，在吵吵鬧鬧中，召委高志鵬宣布休息協商，藍委則又繼續「為礙朗讀」，不斷大聲唸著報章雜誌的文章。
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