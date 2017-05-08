| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
苗市聯大路7機車連環撞 7大學生受傷
 首頁 > 政治

WHA邀請函還沒到 衛福部今晚6點說明

世界衛生大會網路報名今天截止，但有媒體報導指出，目前我國尚未收到邀請函，衛福部將於今晚6點召開記者會說明。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-05-08  12:58

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）網路報名今天截止，但有媒體報導指出，截至今天中午為止，我國尚未收到WHA邀請函，衛福部稍早也發佈了採訪通知，將於今天晚間6點由部長陳時中召開記者會說明。

據《聯合報》報導，世界衛生大會網路報名截止日為瑞士日內瓦8日午夜12點，也就是台北時間9日清晨6點，但截至今天中午為止，我國尚未收到WHA的邀請函，衛福部稍早已經發佈採訪通知，衛福部將於今天晚間6點召開記者會，由部長陳時中說明因應的措施。

報導也提到，WHA去年召開時剛好遇上我國政黨輪替，報名參加過程屢遭中國打壓，最後在網路報名截止日之前才拿到，差一點就無緣參加。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： WHA 衛福部 陳時中
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦球
熱炒✧鳳梨炒三層肉
好清爽✧梅汁山苦瓜
蛋花湯的好喝秘訣？
轉寄

標題：WHA邀請函還沒到 衛福部今晚6點說明


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.