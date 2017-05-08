WHA邀請函還沒到 衛福部今晚6點說明

世界衛生大會網路報名今天截止，但有媒體報導指出，目前我國尚未收到邀請函，衛福部將於今晚6點召開記者會說明。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-05-08 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）網路報名今天截止，但有媒體報導指出，截至今天中午為止，我國尚未收到WHA邀請函，衛福部稍早也發佈了採訪通知，將於今天晚間6點由部長陳時中召開記者會說明。

據《聯合報》報導，世界衛生大會網路報名截止日為瑞士日內瓦8日午夜12點，也就是台北時間9日清晨6點，但截至今天中午為止，我國尚未收到WHA的邀請函，衛福部稍早已經發佈採訪通知，衛福部將於今天晚間6點召開記者會，由部長陳時中說明因應的措施。

報導也提到，WHA去年召開時剛好遇上我國政黨輪替，報名參加過程屢遭中國打壓，最後在網路報名截止日之前才拿到，差一點就無緣參加。