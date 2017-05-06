國民黨主席之爭許歷農支持誰？ 聽他到場自己講

2017-05-06 18:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨主席選舉白熱化，有媒體日前刊出主席洪秀柱拜訪黨內大老許歷農的合照，郝龍斌今天趕緊找來許歷農現身婦女黨員活動會場，以行動表達支持郝龍斌的堅定態度，許歷農強調，「我以前支持洪秀柱，現在支持郝龍斌」；郝龍斌也請出夫人牌，太太高閬仙出馬站台，稱讚郝龍斌從結婚前到現在，一路走來、始終如一。

國民黨主席選戰競爭激烈，郝龍斌與洪秀柱都力爭黃復興系統選票，新黨大老許歷農在軍系深具影響力，洪秀柱陣營開始在黃復興系統大打「許老爹」牌，並在臉書po出與許歷農的合照及許的親筆信箋，「一路走來、始終如一、繼續努力、無畏無懼」，洪秀柱指出，許歷農從她選第2屆立委開始到總統初選，就一路支持、提攜、照顧，一直到今天，還在為她加油、打氣。

郝龍斌陣營不甘示弱，也推出「許歷農」文宣，強調許歷農「看著郝龍斌長大」，一直支持郝，郝龍斌上午參加新店資深女性黨員表揚暨母親節活動，直接請出許歷農為他站台，年邁的許歷農需要靠著旁人扶持才能走路，但站在郝龍斌身旁，表達堅定支持立場，稱讚郝在任何職位都有傑出表現與成就，請大家一起支持郝高票當選，讓國民黨浴火重生、再創輝煌。

許歷農說自己「以前支持洪秀柱，現在支持郝龍斌」，日前寫給洪秀柱的「一路走來，始終如一，繼續努力，無畏無懼」信箋，與選舉無關。