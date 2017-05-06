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2020藍營總統參選人 洪秀柱：絕對不會是我

2017-05-06  15:12

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉在今日下午舉行第二場電視政見發表會，現任黨主席洪秀柱強調，未來參選2020總統大選的人，不一定會是檯面上參選黨主席的6人，「至少絕對不會是我」。

洪秀柱在第二輪發言中，談論到包括黨務運作需搭配科技趨勢，利用電子化進行黨員普查，以及黨內年輕族群參與過少等議題。她還提到，自己沒有人脈可以關說，也沒有金脈可以綁樁，「不會關在房間裡面喬來喬去」。

對於外界相當關心的2020總統大選人選，洪秀柱表示，可能不會是目前檯面上參選黨主席的這6人，「至少，絕對不會是我。」洪秀柱說，「因為未來會有更年輕的洪秀柱、更勇敢的洪秀柱」，強調黨主席最重要的，是成為尋找及培養未來領導人的抬轎者。

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  • 國民黨主席選舉電視政見會6日在台北舉行，各候選人會前握手。洪秀柱表示，國民黨2020總統候選人「絕對不會是我」。（記者方賓照攝）

    國民黨主席選舉電視政見會6日在台北舉行，各候選人會前握手。洪秀柱表示，國民黨2020總統候選人「絕對不會是我」。（記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 2020總統大選 國民黨 國民黨主席選舉 洪秀柱 電視政見會
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