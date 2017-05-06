2020藍營總統參選人 洪秀柱：絕對不會是我

2017-05-06 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉在今日下午舉行第二場電視政見發表會，現任黨主席洪秀柱強調，未來參選2020總統大選的人，不一定會是檯面上參選黨主席的6人，「至少絕對不會是我」。

洪秀柱在第二輪發言中，談論到包括黨務運作需搭配科技趨勢，利用電子化進行黨員普查，以及黨內年輕族群參與過少等議題。她還提到，自己沒有人脈可以關說，也沒有金脈可以綁樁，「不會關在房間裡面喬來喬去」。

對於外界相當關心的2020總統大選人選，洪秀柱表示，可能不會是目前檯面上參選黨主席的這6人，「至少，絕對不會是我。」洪秀柱說，「因為未來會有更年輕的洪秀柱、更勇敢的洪秀柱」，強調黨主席最重要的，是成為尋找及培養未來領導人的抬轎者。