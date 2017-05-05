年代主播林昆鋒 傳任北市府發言人
2017-05-05 20:36
〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府傳將有新血加入，民進黨前青年部副主任周榆修近日已入府擔任市長室聘用研究員，另傳出年代主播林昆鋒也將入府負責媒體操作，甚至擔任發言人，不過對此林昆鋒和市府方面都低調未證實。
據《蘋果》即時新聞報導，北市府證實周榆修已進入市府服務，在市長室擔任聘用研究員，林昆鋒則未定案。林昆鋒主持的政論節目近日已暫停，因此引起各種揣測，他受訪稱節目暫停是因為家庭因素，不過坦言確實曾與柯文哲私下接觸，而對於是否入府甚至擔任發言人，他不願回應。
北市府近日人事異動新聞不斷，市府媒體事務組成員、台聯市議員陳建銘的女兒陳思宇日前才接任新副發言人一職，填補前副發言人黃大維辭職後的空缺。
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