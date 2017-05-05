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陳水扁出席世大運？柯：到時看怎樣再說

2017-05-05  10:51

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北世大運即將8月19日到8月30日登場，世大運執委會寄發邀請函，邀前總統陳水扁、馬英九以及郝龍斌等歷屆市長出席。台北市長柯文哲今受訪時強調，世大運是大事，歷屆市長、總統都會邀請。但前總統陳水扁日前連現任總統蔡英文的就職典禮都無法出席，是否能出席世大運還是個未知數，對此，柯文哲倒是老神在在地說，819之前還有519和520，他還不用煩惱，到時看怎樣再說。

台北市長柯文哲今到世貿一館參加台北國際觀光博覽會台北館活動，會後受訪時，現場媒體問，世大運執行長蘇麗瓊昨在議會表示將會邀請歷屆市長參加，是否確有其事？柯說，發邀請函是小事，畢竟世大運是大事，歷屆總統、市長都會邀請。

對於前總統陳水扁能否出席，柯笑指，819之前還有519和520，他還不用煩惱，到時看怎樣再說。媒體又問，有沒有想過要怎麼跟前總統馬英九互動，柯則說，就順其自然啊，看到人就是say hello、握手，「不然還能怎樣？我們EQ都還夠啦。」

另外，議員質疑世大運賽選手用餐的帳篷式餐廳，用餐熱度難以控制，世大運執行長蘇麗瓊昨在議會大氣回，「若帳篷內溫度超過28度，我負責，在26度相關人員要記功。」柯文哲今受訪時也再次保證，帳篷裡面有冷氣設施，就浪費一點電而已，不過還是可以解決。

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  • 台北市長柯文哲（左三）5日出席2017臺北世界大學運動會頂級官方贊助夥伴-中華電信合作記者會，與中華電信董事長鄭優（右三）等一同啟動儀式。（記者簡榮豐攝）

    台北市長柯文哲（左三）5日出席2017臺北世界大學運動會頂級官方贊助夥伴-中華電信合作記者會，與中華電信董事長鄭優（右三）等一同啟動儀式。（記者簡榮豐攝）

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