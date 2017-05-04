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2018挑戰柯文哲？傅崐萁：以民意為依歸

2017-05-04  14:21

〔即時新聞／綜合報導〕今年3月時傳出傅崐萁有意參選台北市市長，並表示不要給柯文哲太多壓力。而今（4）日北上參加台北市「客籍」里長聯誼，再次被問到有無參選意願，傅崐萁語帶保留地表示：「一切以民意為依歸」。

根據《民視新聞》，傅崐萁並非獨自一人，而是帶著花蓮鄉親與50位台北市「客籍」里長一起同樂，一進場就與50位里長頻頻握手示意，現場眾人對於同為客家人的傅崐萁表示全力支持，現場台北市景行里長劉竹英提問，是否期待傅崐萁角逐2018台北市長選舉，對此劉竹英回應：「很希望，因為我們都是客家鄉親，我覺得他來是加分的。」

被問到參選與否，傅崐萁表示，一切發展以民意為依歸，先做好手邊的工作為重，未來為民服務的工作都是非常好的事情」；他也提到了即將展開的世大運，「我們還是盡快給柯市長加油，趕快把這個活動辦好！」

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  • 蟬聯多次縣市長滿意度調查第一名，傅崐萁在花蓮人氣很高，傳出有意角逐台北市長，但本人至今不願證實。（資料照，記者花孟璟攝）

    蟬聯多次縣市長滿意度調查第一名，傅崐萁在花蓮人氣很高，傳出有意角逐台北市長，但本人至今不願證實。（資料照，記者花孟璟攝）

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