派里級艦配美國飛彈不用雄風？ 陳中吉出面說明

2017-05-04 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕我國向美方採購兩艘美軍汰除的派里級巡防艦，原本欲改裝配備國產雄二、雄三反艦飛彈，但美方賣給國防部MK-13飛彈發射系統，被質疑與「國防自主」理念不同。國防部發言人陳中吉今出面澄清，強調對外採購與國防自主之間並行不悖，兩者沒有衝突。

綜合媒體報導，兩艘派里級巡防艦預計將於本月中旬抵台，但美國將出售台灣MK-13飛彈發射系統，藉此發射魚叉反艦飛彈，這也確定兩艘派里級巡防艦，不會使用國造的雄風反艦飛彈系統。

針對外界質疑此舉是否違背「國防自主」理念，陳中吉表示，派里級艦上本來就有MK-13飛彈發射系統，所以此系統不管是標準防空飛彈、魚叉反艦飛彈都可適用。而在國防自主的情況下，陳中吉表示會做綜合評估，因為武器彈藥對我國用兵需求至關重要，日後會做通盤檢討，這是並行不悖的。