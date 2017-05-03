八田與一像移植修復 蔣介石銅像也要守

被破壞前的烏山頭水庫八田銅像。（資料照，水利會提供）（記者楊金城攝）

2017-05-03 17:25

〔記者楊金城／台南報導〕慘遭斷頭的烏山頭水庫八田與一銅像今接頭上去，修復已近完工，台南市文化局和嘉南農田水利會將在5月7日為銅像揭幕，8日下午舉辦八田與一追思會。

由於烏山頭水庫內也設有中正公園豎立1座40年歷史的蔣介石銅像，據悉，有台獨團體也將在8日前往烏山頭，警方和水利會為了維安，對八田與一銅像和蔣介石銅像提高巡護，避免升高統獨對立氣氛。

86年歷史的八田與一銅像在4月15日被李承龍斷頭後，斷頭至今找不到，在文化局和藝術家協助下，從八田銅像複製品切下頭部「移植」到水庫的八田銅像，接頭上去，水利會烏山頭水庫風景區主任洪俊文說，今進行上臘保護的最後工序，7日上午將舉辦八田與一銅像揭幕，8日下午舉辦八田與一追思會。

不但警方巡護八田銅像，嘉南水利會也派專人廿四小時看守八田銅像，並已裝設監視器，防止再遭統派人士破壞，八田銅像周邊並以帳篷圍住，防止修復工作外洩，此外，巡守人員在夜間也每小時到水庫壩頭上的中正公園巡視蔣介石銅像。

麻豆警分局對5月8日在烏山頭水庫舉辦八田追思會活動，規劃活動安全維護計畫，將派員配合水利會在園區管制人員、車輛出入，受邀與會貴賓、工作人員及媒體須有「識別證」才能入場，分局長蔡進閲說，活動當日如有人士不配合管制，意圖強行進入活動會場內滋事、喧嘩、任意聚眾，甚至妨害公共秩序之虞，分局將報請檢察官指揮依違反社會秩序維護法、刑法等妨害公務罪嫌論處。

烏山頭水庫八田銅像進行修復，用帳篷圍起來。（記者楊金城攝）