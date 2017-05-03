林右昌：輕軌讓基隆真正被大台北生活圈接納

2017-05-03 16:54

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議會今天召開定期大會，市長林右昌進行施政報告，基隆輕軌成為焦點，林右昌強調，基隆輕軌的建置，除了實質功能外，更重要在都會概念上，基隆才會真正被大台北生活圈所接納，未來中央的政策、投資才會將基隆納入規劃考量，透輕基隆輕軌，基隆與北北基桃首都生活圈與經濟圈接軌。

總統蔡英文3月17日到基隆宣佈，中央前瞻預計將投資81億元打造基隆輕軌系統，從南港連接基隆，全長19公里。

由於基隆輕軌九成利用台鐵的路廊，曾經引起爭議，林右昌指出，基隆輕軌捷運系統利用既有台鐵效度利用路廊，不僅解決了冗長的土地徵收程序與期程，更大幅減少土地徵收及土木、機電工程的費用，同時簡化工程界面問題，是最省、最快的選擇。

林右昌強調，基隆是小城市，機會稍縱即逝，中央提出前瞻基礎建設計畫，基隆當然積極爭取， 配套整合提出基隆市港再生標竿計畫、基隆輕軌捷運系統、北五堵國際研發產業新市鎮三大主要計畫，攸關基隆未來20年長遠發展，基隆不能再等20年。

他也強調，基隆到南港的輕軌捷運不只是為通勤而建置，更是將基隆與大台北串聯起來，並帶動基隆市港與基隆河谷廊帶整體的發展，讓基隆向上提升、再生轉型。

不過藍營市議員呂美玲、韓良圻、張耿輝等人認為，基隆人要的是較快速的捷運，輕軌捷運取代捷運「騙很大」，許多民眾都是看報紙才知道，先斬後奏實在荒謬。

市議員陳東財、游祥耀指出，捷運到基隆談了20幾年，希望議會支持輕軌捷運，中央趕快做，實現基隆人的夢想；不過輕軌路線進入基隆市區，經過成功一路等2平交道，班次增加可能影響居民進出的問題，必須想辦法解決。