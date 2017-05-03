2018台中花博變變變 林佳龍重提保護石虎…
2017-05-03 07:46
〔即時新聞／綜合報導〕石虎是台灣瀕危的保護動物，之前發生一起石虎媽媽偷雞餵飽寶寶的事件，雞舍主人決定搬家「把地方還給石虎」，台中市長林佳龍在看到這則新聞之後，自爆之前更改2018台中花博展示區的內幕，就是要保護石虎棲地。
林佳龍在在臉書上指出，「2018台中花博原本只有后里一個完整展區，卻發現保育類動物石虎，佳龍決定優先保護石虎棲地，縮減后里展區面積，另覓外埔、豐原兩個展區補足空間，和雞舍主人的理念相同」。
也因為這個決定，國際園藝生產者協會正式核定，將「台中國際花卉博覽會」更名為「台中世界花卉博覽會」，肯定保護野生動物棲地的決策。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 女作家父親9年前曾要提告 週刊爆：因狼師威脅...
- 「狼師」個資揭露 教局稽查補習班：4/29已離職
- 台旅義聲樂家鄭思筠 獲紐約藝術家國際大賽亞軍
- 遭平鑫濤兒批小三 瓊瑤淚喊我錯了
- 滾石出百首電音 邀閻韋伶鬥陣
- 【愛讀書】 《沒有神也沒有佛》
- 上摩鐵殺舊愛 狠男服藥獲救
- 證券行情表、證券表格
- 台幣重現2字頭 哈日族賺到了
- 插管之爭 瓊瑤、平鑫濤子女決裂
- 父母揭愛女遭誘姦 只因「不希望別人女兒也一樣」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》KMT obstructs infrastructure bill
- 法雜誌登凱特上空照 英王室求償五千萬
- 面對補教狼師 警方建議學生、家長這麼做...
- 醫師︰插管問題 沒有誰錯誰對
- 戴戒指是禮貌！旅法名模金禧曾因這件事被公公訓
- 自由廣場》因應朝核危機 美中背道而馳
- 樹仁三街滯洪池 先做臨時池
- 機車騎上竹崎義仁吊橋 險象環生
- 〈失戀情傷〉這世界滿是 妳我愛的遺蹟
- 蜜蜂不來授粉 絲瓜量減價揚
- （影音）原來是她！《開心鬼》李修女超會唱
- 川普丟震撼彈 擬分拆大銀行
- 社論》難道真成了「中國國民擋」？
- 自由談》你看我浮浮，我看你霧霧
- 政策急轉彎 偏鄉教師服滿1年可申調
- MLB》小熊教頭出奇招 3捕手全上場守備（影音）
- 艾德瑞吉像遊魂 馬刺慘敗頭號戰犯
- 日本領TPP11 日駐美大使態度低調
- 胡智為牛棚待命戰馬林魚 今日賽事預告與轉播
- 余祥銓貼心洗腳 李亞萍許願別再闖禍
- 炒凶宅？ 難轉售多自用
- 體改公聽會︰專家高見 驗證為何須改革
- 蛋戴奧辛超標 鴻彰蛋雞撲殺完畢
- 方宥心談愛 被傅子純像溫茶般融化
- 新化圖館》百年桃花心木下 設置咖啡小棧
- 台南》阻校園毒害 議員建議：吸毒「鞭十下」
- 女作家父親誓言 用餘生揪狼師真面目
- 台師生造太陽能車橫跨沙漠 10年歷程催生2紀錄片
- 感謝神明原諒！ 嘟嘟好投止連敗
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：2018台中花博變變變 林佳龍重提保護石虎…
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分