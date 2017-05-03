2018台中花博變變變 林佳龍重提保護石虎…

2017-05-03 07:46

〔即時新聞／綜合報導〕石虎是台灣瀕危的保護動物，之前發生一起石虎媽媽偷雞餵飽寶寶的事件，雞舍主人決定搬家「把地方還給石虎」，台中市長林佳龍在看到這則新聞之後，自爆之前更改2018台中花博展示區的內幕，就是要保護石虎棲地。

林佳龍在在臉書上指出，「2018台中花博原本只有后里一個完整展區，卻發現保育類動物石虎，佳龍決定優先保護石虎棲地，縮減后里展區面積，另覓外埔、豐原兩個展區補足空間，和雞舍主人的理念相同」。

也因為這個決定，國際園藝生產者協會正式核定，將「台中國際花卉博覽會」更名為「台中世界花卉博覽會」，肯定保護野生動物棲地的決策。