司改會議》有委員退出國是會議 羅秉成自信稱「第一組不會」
〔記者溫于德／台北報導〕全國司法改革國是會議今天舉行第一組第5次會議，會中討論如何敦促國家制定通盤完善的被害人保障制度；召集人羅秉成會後表示，開會已通過8項改革決議；但他也被問到，他組近期有委員退出國是會議一事，羅堅決表示「第一組不會有這樣的情形。」
羅秉成表示，第一組議題在人權保護上很清晰，委員們對於如何落實保護的機制跟制度上保障，共識性相對很高，委員均是合作完成議案，他也建議，他組委員現階段應充分發散理想，雖在過程中會面臨到現實面的考量，但各種對現狀不滿的意見提出後、藉由討論做成決議，再收斂成具體可行的政策，接著政策作為應再拉高至總統高度，總統此時須有責任地把政策實施，負起政治上的責任。
會議副執行秘書林峯正解釋，各組定位並未不明，且總統蔡英文上週五表示，最終施行政策的仍是機關，司改國是會議僅是做成決議，也僅供參考，「對司法院或法務部來說，也不一定會百分之百執行司改國是會議的決議。」
第一分組在參考委員、桃園地院法官毛松廷意見後做成五項決議，包括，行政院應盡速制訂關於犯罪被害人保護之基本政策；行政院應設立常設性任務編組之犯罪被害人保護協會；國家制定關於犯罪被害人保護之基本法；國家在確保犯罪被害人保護經費上，不應低於中央政府年度預算總額的一定比例；行政院應提出的年度（或定期）犯罪被害人保護白皮書，用以檢討相關保護政策與成效，並向立法院報告，列入國家人權報告國際審查內容中。
另三項則參考王昊姑姑、兒童權益促進協會理事長王薇君的建議包括，成立單一窗口聯繫機制、全程服務制度；建置具有專業能力的專責犯罪被害人保護體系，此部分又分成警察與犯罪被害人保護專責人員兩部分，並強調被害人該被悉心照料，包括自偵查到案件審判後的犯人執行甚至到假釋期間，均需被重視；最後是，修正犯罪被害人補償金申請流程、審核方式、金額及發放方式。
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