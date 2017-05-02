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接受BBC專訪 李明哲妻堅持「走正道營救」

李凈瑜接受《BBC中文網》專訪，強調持續「走正道」營救，才是唯一方法，也建議政府可從透過第三國交涉等方式，去從側面協助營救李明哲。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-05-02  14:10

〔即時新聞／綜合報導〕台灣非政府組織工作者李明哲至今仍被中國拘留，其妻李凈瑜接受《BBC中文網》專訪，強調持續「走正道」營救，才是唯一方法。

談及營救先生過程，李凈瑜提到李俊敏曾私下帶著「李明哲」的信件給她，筆跡與李明哲相同，但內容卻和中國國台辦發言人馬曉光說的一模一樣，李凈瑜覺得一看就是假的，因為那信件沒有任何和李明哲的連結，並質疑為什麼李俊敏只說他是「賴士葆的助理」就可以代表中國官方，拿著信件說「如果你這樣做，妳先生就不會怎麼樣」，她覺得十分離譜。

李凈瑜坦承，自己瞭解兩岸困境，但這樣的狀態完全扭曲了，她激動地說：「台灣的溝通機制停擺，任由一個中國掮客，拿著中國官方信件給我，叫我不要去北京。如果我接受李俊敏條件，那我置台灣人尊嚴於何顧，我置人道價值於何顧？」

李凈瑜提到，李明哲一直都有高血壓問題，血壓常常會飆到200，她研究白色恐怖已久，深知「非人道逼供」的可怕之處，但這點卻可能成為發生在她面前的事。而每當夜深人靜時，李凈瑜也總是會胡思亂想，但她相信唯有持續走正道營救，才是唯一方法；同時她也反對部分媒體稱自已為「非典型家屬」，強調自己只是知道先生要什麼，認為這樣做才符合他的思維，若因為擔心先生安危而軟弱，那自己也不配成為「李明哲太太」。

最後李凈瑜也呼籲台灣政府，雖然兩岸間有停頓難處，但或許可以透過第三國交涉等方式，去從側面協助營救李明哲。

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