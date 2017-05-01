小公司標得政府大標案 綠委質疑要追查

2017-05-01 16:40

〔記者王俊忠／台南報導〕補教名師陳國星經營的日創社文化事業公司，被網友查出以小公司規模竟能標到政府許多大採購案。立委林俊憲今在臉書PO文質疑，指這家資本額僅五百萬元、員工十人的小公司，竟年年標得政府二、三千萬元標案，是否有不單純內情？他會持續追查。

林俊憲說，這家資本額僅五百萬元的公司，專靠吃政府標案過活，單不單純？據他了解，日創社文化事業有限公司去年拿走一件中油九百八十八萬元的外包標案月刊規劃設計及印刷，該標案竟打敗聯經出版社、商周兩大雜誌社而標得，聯經和商周都標輸這家資本額只有五百萬的十人公司，怎麼啦？中油，是怎麼啦？是不是一定要給日創社案子？！

林俊憲強調，這間資本額五百萬元的公司，能夠在這些年拿了政府單位三億一千多萬元以上的標案，有沒有問題？「我來查，我會查，我已經著手在查，再說一次，我是立委，但我也是鄉民！台南鄉親選我不是選假的！」。

此外，還有鄉民質疑衛福部圍事、以超高行政效率干預新聞報導，林俊憲表示，他會一併要求了解。