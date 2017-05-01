終於有第一次 總統府南辦「被陳情」

勞工團體上午到總統府南辦（後方建物三樓）陳情（記者王榮祥攝）

2017-05-01 11:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市獨立總工會、高市職業總工會等勞工團體，上午前往總統府南部辦公室陳情，提出勞動部南遷、高市帶頭零派遣等五大訴求﹔這是總統府南辦今年三月設立後首度被陳情，由行政院南部聯合服務中心與高雄市政府先「代辦」受理。

工會團體上午約50餘人集結在高市府鳳山行政中心，指名要向總統府南辦陳情，五大訴求包括勞動部南遷、在南部增設不當勞動行為裁決委員會、不分職業基礎年金地板16000元、上市公司社勞工董事、高市帶頭零派遣。

工會代表強調，希望相關單位一個月內提出回應，如果沒有合理說法或解決方向，預定12月10日世界人權日會再回來、並走上街頭。

總統府南部辦公室雖正式啟用，但並未刻意掛牌或裝修，府方也沒派駐專職人員長駐或設專責主任﹔今天遇上首場陳情，先由行政院南服、高市勞工局官員代為受理，高市勞工局副局長李煥薰承諾，會把勞團訴求儘速轉達相關部門。