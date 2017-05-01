女作家之死 黃昭順：政府應正視憂鬱症及性侵害嚴重性
2017-05-01 10:57
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
［記者陳鈺馥／台北報導］立法院內政委員會今審「保全業法部分條文修正草案」，立委提案修正曾犯「兒童及少年性剝削防制法」不得任保全。國民黨立委黃昭順質詢提及近日的作家A女事件，要政府正視憂鬱症及性侵害嚴重性。
作家A女以小說形式揭露補教名師誘姦的犯行，日前選擇自殺結束生命。
黃昭順認為，衛福部、內政部預算如此低，受害者遭性侵後，外界沒有提供足夠的協助，政府要把此案例做為警訊，當事人經過這麼長時間痛苦，憂鬱症及性侵創傷是國家要投入關注的課題。
黃昭順也問，去年自殺死亡排第幾名？備詢的內政部次長花敬群說，「這是衛福部在統計的！」黃接續說，應該兩邊一起處理，發生此件憾事，政府卻像當年白曉燕事件、彭婉如事件投入關注多，預算更要補足才能防止類似事件再發生。
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