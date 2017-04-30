朱立倫是選舉勁敵？ 柯P：強不強是相對啦！

2017-04-30 18:00

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午出席美國太空總署黑客松活動，美國在台協會台北辦事處長梅健華也應邀出席，柯文哲被媒體詢問與梅聊了什麼？豈料，一旁市府媒體事務組科員鄒建威立刻抓著柯文哲的手，暗示要謹慎發言，柯文哲僅說，「國家機密不要問我，我們跟AIT定期會見面，至於內容不適合告訴你（媒體）。」

記者追問是否覺得新北市長朱立倫有勇氣參選台北市長？柯文哲說，「他（朱）有沒有勇氣，我怎麼會知道，要問他才知道，怎麼問我？奇怪這別人的事，不要來問我。」至於朱立倫是不是強勁的對手？柯文哲說，強不強都是相對的啦！這要怎麼回答，很難回答。

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