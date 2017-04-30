詭異男拿「藝術品」闖議會 稱要送藍營議員
2017-04-30 07:04
謝龍介認為，這名男子應該是故意針對八田與一發言的議員。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕台南市議會日前闖入一名男子，稱要將手上的藝術品交給藍營議員，結果裡面卻是一大堆的磚塊，警衛看情況不對立刻報警，雖然他在警方到場前已離去，但事後警方仍找到男子。
《三立新聞》報導，男子帶著黑色帽子，手提一大袋的塑膠袋，行徑有些詭異地走進台南市議會，立刻被警衛攔下，雖然男子稱袋裡物品是藝術品，要將這些藝術品送給國民黨議員，但警衛仍覺得很詭異，要求查看袋內物品。
打開袋子，裡面是一堆磚頭，警衛覺得很怪，當場報警，但男子一看苗頭不對立刻離開。國民黨議員謝龍介透露，因為最近有一些藍營議員針對八田與一的事情發言，常被找碴，他認為這名男子應該也是故意針對八田與一發言的議員。謝強調：「我們不會怕你用這種恐嚇的手段，我是不退縮，但法律會制裁你。」
不過警方找到這名男子後，該男稱要找民意代表只是希望能「拋磚引玉」，跟治安無關，也跟八田與一沒關係。
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