藍營黨魁之爭 郝、潘皆轟民進黨

2017-04-29 14:52

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國民黨主席選舉倒數計時，6名候選人今日下午赴中視參加電視政見會。國民黨副主席郝龍斌、前立委潘維剛皆將砲火對準民進黨，郝龍斌痛批，民進黨完全執政，把台灣搞得一塌糊塗，藍營須站在第一線監督制衡；潘維剛說，綠營執政呈現台灣窮了、要垮了，說要點亮台灣，卻讓大家看到遍地烽火，務必維新、翻轉國民黨，讓綠色恐怖倒下，台灣人民站起來。

北農前總經理韓國瑜則指，百姓會投票給民進黨，並非綠營「男帥女美」，而是「太討厭國民黨、希望過好日子」，但總統蔡英文執政1年，可以為台灣帶來好日子嗎？台灣人已被政治人物逼到卑微角落，只能4年投一票，投完票後人民完全沒辦法，蔡身為民進黨主席，完全執政要完全負責，應嚴肅思考有無心力領導中華民國。他也強調，不管國民黨主席選舉結果為何，手牽手、心連心還有救，如再分裂，必敗無疑。

郝龍斌也強調，黨主席必須無私，不能當作政治位置跳板，除黨中央和民意無縫接軌，立院黨團也應是國民黨團最重要在野監督舞台，一定讓智庫和黨中央配合，協助立院黨團更充分發揮戰力，並任命立院黨團總召為當然副主席。國共也應對等、尊嚴、公開前提下互派代表，並將年度國共論壇，轉型成民生、人權、經濟等兩岸權益實質論壇，維護兩岸穩定，照顧民眾福祉政黨。

郝龍斌也說，民調都顯示，只有鴻海集團董事長郭台銘有機會打敗蔡英文，作為黨主席最重要責任，就是打贏2018、2020選舉，如他當選，下屆總統大選，包括郭台銘在內，誰能贏，就會三顧茅廬請他出馬，協助國民黨重返執政。

潘維剛說，綠營執政後，音樂電台被關，蔣公銅像倒下來，鐵絲拒馬把人民圍起來，用改革之名進行鬥爭之實，也讓全民、各行業受嚴重打集，藍營應要結合所有人，推動「綠色恐佈補償條例」，2018、2020年應帶領國民黨、黨團並肩作戰，組成「復仇者聯盟」，讓綠色聯盟倒下去，讓台灣人站起來。