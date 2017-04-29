| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 新發現！關心身體健康好簡單
 首頁 > 政治

妻子爆跌倒推擠肋骨斷 柯P：讓它慢慢好

2017-04-29  09:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲本月初出席世大運場館台北田徑場完工活動，試跑時疑似因為重心不穩「仆街」，時隔20多天，夫人陳佩琪昨在廣播節目驚爆，柯文哲跑步摔倒可能肋骨斷裂或是肝出血，幾天之後又在立法院被推擠，回家痛到差點睡不著！

柯文哲今早出席萬人淨山健行活動，由於太座昨天才爆料柯內傷痛到睡不著，原預估柯致詞完就會離開，但後來他也跟著健行隊伍走了大約10多分鐘。出發前現場媒體原以為柯P沒有要跟著走，提問是不是因身體不舒服，沒有要跟著爬山？柯表示，行程都秘書排，他不曉得內容，卻也苦笑說:「不舒服啊，他們後面還排一個咖啡產業的座談會。」

對於「內傷」，柯文哲則坦言動會痛，不過「只會慢慢變好，不會慢慢變壞」，肋骨可能有斷，要照X光才能確定。柯打趣表示，每次人家問他要不要看醫生，他就會回說「我就是醫生！」醫生都不喜歡去看病；一般來說就算肋骨斷掉也沒什麼好的治療方式，就等它癒合而已，幕僚有減少會碰撞的行程。

廣告
  • 台北市長柯文哲出席上午出席松山慈惠堂萬人淨山健行活動。（記者方賓照攝）

    台北市長柯文哲出席上午出席松山慈惠堂萬人淨山健行活動。（記者方賓照攝）

  • 台北市長柯文哲出席上午出席松山慈惠堂萬人淨山健行活動。（記者方賓照攝）

    台北市長柯文哲出席上午出席松山慈惠堂萬人淨山健行活動。（記者方賓照攝）

  • 台北市長柯文哲（右）出席上午出席松山慈惠堂萬人淨山健行活動，和民眾互動熱烈。（記者方賓照攝）

    台北市長柯文哲（右）出席上午出席松山慈惠堂萬人淨山健行活動，和民眾互動熱烈。（記者方賓照攝）

  • 台北市長柯文哲出席上午出席松山慈惠堂萬人淨山健行活動。（記者方賓照攝）

    台北市長柯文哲出席上午出席松山慈惠堂萬人淨山健行活動。（記者方賓照攝）

  • 台北市長柯文哲日前在世大運場館完工試跑活動上跌倒，妻子陳佩琪昨在廣播節目驚爆老公肋骨斷裂，柯上午坦言會痛，但讓它慢慢好。（記者方賓照攝）

    台北市長柯文哲日前在世大運場館完工試跑活動上跌倒，妻子陳佩琪昨在廣播節目驚爆老公肋骨斷裂，柯上午坦言會痛，但讓它慢慢好。（記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 柯文哲 世大運
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧洋蔥糕
電鍋菜✧鮮蝦粉絲
古早味點心✧沙琪瑪
認識台灣７種紅茶！
轉寄

標題：妻子爆跌倒推擠肋骨斷 柯P：讓它慢慢好


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月29日‧星期六‧丁酉年四月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.