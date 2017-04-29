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妻子爆跌倒推擠肋骨斷 柯P：讓它慢慢好
2017-04-29 09:36
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲本月初出席世大運場館台北田徑場完工活動，試跑時疑似因為重心不穩「仆街」，時隔20多天，夫人陳佩琪昨在廣播節目驚爆，柯文哲跑步摔倒可能肋骨斷裂或是肝出血，幾天之後又在立法院被推擠，回家痛到差點睡不著！
柯文哲今早出席萬人淨山健行活動，由於太座昨天才爆料柯內傷痛到睡不著，原預估柯致詞完就會離開，但後來他也跟著健行隊伍走了大約10多分鐘。出發前現場媒體原以為柯P沒有要跟著走，提問是不是因身體不舒服，沒有要跟著爬山？柯表示，行程都秘書排，他不曉得內容，卻也苦笑說:「不舒服啊，他們後面還排一個咖啡產業的座談會。」
對於「內傷」，柯文哲則坦言動會痛，不過「只會慢慢變好，不會慢慢變壞」，肋骨可能有斷，要照X光才能確定。柯打趣表示，每次人家問他要不要看醫生，他就會回說「我就是醫生！」醫生都不喜歡去看病；一般來說就算肋骨斷掉也沒什麼好的治療方式，就等它癒合而已，幕僚有減少會碰撞的行程。
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