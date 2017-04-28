英川普再通電被拒？ 吳敦義：用熱臉孔去貼人家

2017-04-28 23:35

〔記者周敏鴻／桃園報導〕前副總統吳敦義28日前往桃園市中壢區爭取黨員支持他競選中國國民黨主席，對於蔡英文總統要跟美國總統川普通電話遭拒，吳敦義譏諷是「用熱臉孔去貼人家」，他說，川普正跟中國協商要解決北韓問題，對於兩岸關係會有顧慮。

吳敦義28日先後前往中壢區中壢區仁祥里集會所、龍昌里活動中心爭取黨員支持，談及蔡英文要打電話給川普遭拒，他說，蔡英文以為她跟川普通電話，川普就會支持她嗎？也不見得！當然川普接接蔡英文的電話也是應該，但如今川普連電話都不接，表示蔡英文是「用熱臉孔去貼人家」。

吳敦義分析，川普對於兩岸關係也有顧慮，因目前川普正跟中國協商要解決北韓的問題，若要去跟中國惹麻煩、且蔡英文通過電話可能會「張揚」，對川普而言是「划不來的」。