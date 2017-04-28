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南市府證實 AIT主席莫健26日與賴清德會面
2017-04-28 20:08
〔記者洪瑞琴／台南報導〕AIT主席莫健訪台，曾於26日來台南跟市長賴清德會面交流意見，南市新聞處長許淑芬今日證實，她並轉述賴市長看法，認為以莫健主席30多年的外交與亞洲經驗，以及對台灣的瞭解，必能有助於增進台美關係、兩岸關係穩定，以及亞太區域和平。
許淑芬表示，賴市長與莫健於26日在台南會面，此行是莫健大使以AIT主席身份第2次訪台，市長很高興有機會在台南歡迎他，表達由衷感謝之意，而此行充分展現美國對台灣的關心，拜訪會談融洽，非常有建設性，讓台灣對未來台美關係穩定發展與雙邊各項合作更有信心。
AIT主席莫健來台訪問，這是他在美國總統川普上任後首度訪台，引起政壇高度關注，訪台期間晉見總統蔡英文之外，也與立院政黨民代、台南市長賴清德及台灣政商界領導人物會面，但基於外交禮儀及政治敏感，台南行程保密未公開，他訪台此行將至明日結束。
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