藍營再占主席台國會空轉 徐永明痛批「耍白癡」
2017-04-28 17:09
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨團昨日因不滿綠營快速通過前瞻條例草案初審，在審查會場內抬桌、潑水抗議；但在民進黨已承諾重審的情況下，藍營今日仍霸占院會主席台杯葛議事，這讓時代力量立委徐永明相當不滿，痛批國民黨「整個就是在耍白癡」。
徐永明在臉書上寫到，昨日的前瞻條例草案審查衝突，擔任召委的民進黨立委邱議瑩已坦承處理不周，願在下週重審。立院在今日已排定要處理「促轉條例」（促進轉型正義條例草案），沒想到，國民黨又再次霸占主席台，空轉議事一天，他忍不住痛批藍營「整個就是在耍白癡」。
徐永明認為，民進黨決定退讓重審前瞻條例，國民黨就沒理由霸占主席台，結果今天再度癱瘓議事，質疑到底是反「前瞻基礎建設條例」，還是阻擋「促轉條例」？
徐永明說，經國民黨這麼一鬧，「促轉條例」完成立法的可能性大幅降低，且藍營如此無差別阻擋議事，擔心下週是否又會故技重施，阻擋年改法案審議。徐永明呼籲，新國會不應隨國民黨沉淪，更不應該讓國民黨暴力成為法案無法完成立法、修法的理由。
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