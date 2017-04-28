民進黨中市議會黨團挺前瞻 籲不分藍綠一致支持

2017-04-28 16:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市議會黨團今天召開「團結大台中、支持前瞻基礎建設」記者會指出，軌道建設會讓台中市更有發展，國民黨市議員應該全力支持，但卻一再批評，邏輯不符，希望國民黨為了台中市發展，能支持前瞻計畫，更有黨籍市議員提議要連署提案讓市議會通過，一致支持市長林佳龍爭取前瞻預算。

台中市議會今天進行市長施政報告，但國民黨市議員一致批評前瞻計畫會導致中市財政惡化，民進黨市議員包括陳世凱、謝志忠、何敏誠、邱素貞、陳淑華、蔡雅玲、張芬郁、翁美春、李天生、賴佳微、張雅旻、張玉嬿、鄭功進、江肇國、蕭隆澤等人共同舉行記者會，呼籲朝野要一致支持前瞻。

謝志忠、陳世凱都表示，台中市即將成為第二大城，過去中央政府都是重北、輕中，此次終於有了國土均衡發展的概念。為了台中的百年建設，不分朝野藍綠都應支持，卻有立委及市議員認為這是錢坑及綁椿建設，應該具體說明理由提供社會大眾討論，將建議議會共同提案，支持市府爭取前瞻經費進行相關建設。

江肇國則建議，向市議會提案支持林佳龍向中央爭取前瞻預算。

陳淑華則表示，美國、瑞典等國家的基礎建設，就是從百年前開始，現在中央看到台中的軌道建設等需求，如果今天不做，明天就會後悔。

蔡雅玲則表示，國民黨既然支持，為何對預算有意見，台中市興建軌道，會讓台中市有很好發展，既然支持就不應該反對。

邱素貞表示，建設不分藍綠，經過多年延宕，台中市好不容易爭取納入前瞻計畫經費，擴大全面性基礎建設，尤其大台中山手線、捷運藍線、綠線延伸彰化均納入，台中軌道項目「全壘打」，朝野應合作，促進地方繁榮發展