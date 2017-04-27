苗縣議員陳碧華因案遭解職 劉順松遞補缺額

2017-04-27 19:50

［記者許展溢／苗栗報導］苗栗縣第四選區國民黨籍議員陳碧華，因犯公職人員選舉罷免法中傳播不實罪，經台灣高等法院台中分院刑事判決確定，被處有期徒刑6個月、褫奪公權1年。陳碧華說，很冤枉但尊重司法。將遞補議員缺額的民進黨籍劉順松說，任期內會努力做好、監督縣政。

前年立委選戰期間，陳碧華擔任國民黨籍候選人陳超明競選總部副主任委員，卻疑似在多個LINE群組中散佈不實訊息，影射候選人康世儒收民國黨的錢，還向民進黨指出，參選只是要攪局，是要暗助民進黨候選人杜文欽當選。

中選會公告，4月11日依選罷法規定解除陳碧華議員職務，該區議員缺額由當時落選第一順位劉順松遞補。

陳碧華認為，當時只是轉傳訊息分享，不知道事態會如此嚴重，對此判決覺得很冤枉，但也尊重司法，接下來仍會繼續在地方服務鄉親。

50歲才從企業界退休從政的劉順松，擔任過2屆里長、1屆代表。劉順松表示，能遞補很幸運，會盡量做好社會服務，任期只剩1年多，跟團隊會1天當2天用，加倍努力，並監督好縣政。

苗栗選舉委員會指出，劉順松遞補公文已送至苗栗縣議會。苗栗縣議會則表示，目前還沒收到，只要收到，10天內就必須辦理宣示就職。

苗栗縣議會議員席次共有38席，陳碧華議員資格解除後，國民黨剩18席，無黨籍14席，民進黨席次則因劉順松遞增為6席。