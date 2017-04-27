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與莫健共進午餐 蘇嘉全：話家常
2017-04-27 17:21
〔記者邱燕玲／台北報導〕美國在台協會主席莫健今天中午與立法院長蘇嘉全及朝野立委餐敘，蘇嘉全下午受訪表示，他們有一起用餐，問候家常，沒有特別的事。
媒體詢問是否談到李明哲事件，蘇未正面答覆，只說「我們就話一些家常」。
莫健預計在台灣停留至29日，期間除出席台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下的公衛研習營開幕典禮，也排定拜會總統蔡英文、外交部長李大維等人。
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