藍批清查婦聯會是「株連九族」 網友：自招有關係了！

2017-04-27 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕行政院黨產會今針對婦聯會召開聽證會，釐清婦聯會其是否為國民黨附隨組織。國民黨行管會主委邱大展痛批黨產會是在「株連九族」，被網友笑稱，國民黨自招承認有關係了。

國民黨行管會主委邱大展出席黨產會針對婦聯會召開的聽證會，邱大展在會前受訪時，痛批黨產會是從法律、實務而言，要把婦聯會列為國民黨附隨組織，目的就是要「株連九族」。

邱大展的「株連九族」說，引起PTT八卦版網友的討論，認為此話一出，不就「不打自招」承認婦聯會是附隨組織？有網友表示「株連九族不就是代表有一定關係的意思嗎？」、「都知道是連族關係，不就這等同附隨組織？「自打嘴巴」、「邱大展又承認婦聯會是國民黨的一族」、「自己跳出來承認有關係耶！真不錯」、「此地無銀三百兩」、「所以自己都承認是九族了，豬隊友」。