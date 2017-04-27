快訊PR 新發現！關心身體健康好簡單
藍批清查婦聯會是「株連九族」 網友：自招有關係了！
2017-04-27 15:10
〔即時新聞／綜合報導〕行政院黨產會今針對婦聯會召開聽證會，釐清婦聯會其是否為國民黨附隨組織。國民黨行管會主委邱大展痛批黨產會是在「株連九族」，被網友笑稱，國民黨自招承認有關係了。
國民黨行管會主委邱大展出席黨產會針對婦聯會召開的聽證會，邱大展在會前受訪時，痛批黨產會是從法律、實務而言，要把婦聯會列為國民黨附隨組織，目的就是要「株連九族」。
邱大展的「株連九族」說，引起PTT八卦版網友的討論，認為此話一出，不就「不打自招」承認婦聯會是附隨組織？有網友表示「株連九族不就是代表有一定關係的意思嗎？」、「都知道是連族關係，不就這等同附隨組織？「自打嘴巴」、「邱大展又承認婦聯會是國民黨的一族」、「自己跳出來承認有關係耶！真不錯」、「此地無銀三百兩」、「所以自己都承認是九族了，豬隊友」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 家長盼退休軍公教勿擾國中會考 李來希：考試有這麼重要嗎？
- 「台灣年金制度比滿清可怕！」 年金專家痛批這群人...
- 李明哲下落 中國國台辦仍打官腔
- 前瞻政策衝突 潘維剛：空頭支票
- 黃昭順怒稱「暴力小英」 內政部長盼尊重
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 尼泊爾山難困47天！梁聖岳獲救 女友過世3天
- 美太平洋司令：美須協防台灣 不容中國武統
- 南韓大選在即 文在寅民調領先第二名近1倍
- 黃惠偵揭黃媽超會把妹 從抗拒到認同 耗時20年
- 梁聖岳奇蹟存活 專家：中間可能有獲取到資源
- 梅蘭妮亞生日快樂！ 川普推特發文為愛妻慶生
- 台大研究：彰化台西村民罹癌率增 與六輕相關
- KYOHEI腳底按摩有陰影
- 消債公告揭個資挨批 司法院：性質不同一般判決
- MLB》生涯剋星大爆發 陳偉殷苦吞本季首敗
- 棒球》超級潛力股 國中投手飆出144公里（影音）
- 反歐欣掩埋場再出招！環團批經濟部騙林全、要求調查
- 劣質油案魏應充判2年定讞 檢方啟動防逃機制
- 南部17眷村爭權益 籲落實眷村文化保存
- 大立光站上5000元 外資後市仍看好
- 吳宗憲開Sandy送的賓利 夜載港妞逞肉慾
- 瑞芳》活動中心綠屋頂 學童小農基地
- 愛拍毛小孩躺錢海 炫富照成販毒鐵證
- 今鋒面南下有雨 北部入夜15度
- 首季商辦表現 租賃熱過買賣
- 美元短壓 新興亞洲美元債進場良機
- 獲救梁聖岳影片曝光 主治醫師讚其勇敢
- NBA》老將不用防守？魏德、魔獸目送對手輕鬆得分（影音）
- 南投培訓「幸福捕手」 自殺防治向前走
- 房屋稅今年不漲 明年地段率微調
- 幫開刀阿公拿用品 孝孫遭撞枉死
- （影音）艾瑪華森遇上無良老闆 直播私生活出賣隱私
- 莎娃解禁惹議…200家媒體搶訪！
- 立院初審 酒駕同車乘客連坐罰
- 潑甲苯燒情敵 男患精神病改判11年
- 水準不夠？ 進不了屏東演藝廳表演
- 躲避警方追查 槍手2次變裝、換搭計程車4次
- 美政府官員：準備好退出NAFTA行政命令
- 菸．酒．壓力 「壞」心老闆換人工心臟救命
- 簡嫚書搶曹佑寧女友 輕鬆得手
- 老人26萬餘人 今年步入高齡社會
- NBA》有錢就是狂！走10步抗議 老闆300萬没了（影音）
- MLB》釀酒人4局拿9分 紅人先發受震撼教育
- 4/27重要財經新聞一覽
- 鄉民挖出去年講稿 影后沒提老公「出軌」有端倪
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：藍批清查婦聯會是「株連九族」 網友：自招有關係了！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分