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新北續爭8軌道納前瞻 朱立倫：這8項都不是我發明的

2017-04-27  12:10

〔記者賴筱桐／新北報導〕前瞻基礎建設特別條例昨天在立法院通過初審，爭取前瞻計畫受挫的新北市政府，今天再把相關資料送中央，尤其針對未納入的8項軌道建設計畫，將全力爭取，市長朱立倫今天表示，這8項都不是他發明的，都是原來中央政府核定或和中央合作規畫中的計畫，呼籲行政院重新考量。

朱立倫今天出席106年防汛演習，會後受訪指出，向交通部、內政部或經濟部爭取的前瞻計畫建設所需要的資料，今天已經再次送交各部會，同時也把副本給新北市所有立法委員與市議員，希望大家不分黨派，以市民的角度、台灣的未來爭取。

媒體詢問，若8項軌道建設交通部還是不支持，下一步新北市政府打算怎麼做？

朱立倫強調，他先不預設立場，「因為這8項都不是朱立倫發明的，這是原來中央政府所核定的，或者是原來就跟中央在合作規畫當中的」，市府會全力爭取，盼行政院重新考量，這些真正具有前瞻性且大台北地區民眾需要的交通建設。

媒體追問，高雄市雖然爭取到多項軌道建設，獲得中央補助，但是在自籌財源部分有困難，新北市是否面臨相同問題？

朱立倫說，不管是直轄市或縣市政府向中央爭取的交通建設，本來就須自籌財源，正在進行的軌道建設也按照原來的規定，屬於新北市政府該自付的，不管是環狀線、萬大線、淡海輕軌、安坑線與三鶯線都一樣，皆按規定執行。

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  • 爭取前瞻計畫受挫的新北市政府，今天再把相關資料送中央，尤其針對未納入的8項軌道建設計畫，市長朱立倫表示將盡全力爭取。（記者賴筱桐攝）

    爭取前瞻計畫受挫的新北市政府，今天再把相關資料送中央，尤其針對未納入的8項軌道建設計畫，市長朱立倫表示將盡全力爭取。（記者賴筱桐攝）

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