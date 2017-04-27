快訊PR 新發現！關心身體健康好簡單
新北續爭8軌道納前瞻 朱立倫：這8項都不是我發明的
2017-04-27 12:10
〔記者賴筱桐／新北報導〕前瞻基礎建設特別條例昨天在立法院通過初審，爭取前瞻計畫受挫的新北市政府，今天再把相關資料送中央，尤其針對未納入的8項軌道建設計畫，將全力爭取，市長朱立倫今天表示，這8項都不是他發明的，都是原來中央政府核定或和中央合作規畫中的計畫，呼籲行政院重新考量。
朱立倫今天出席106年防汛演習，會後受訪指出，向交通部、內政部或經濟部爭取的前瞻計畫建設所需要的資料，今天已經再次送交各部會，同時也把副本給新北市所有立法委員與市議員，希望大家不分黨派，以市民的角度、台灣的未來爭取。
媒體詢問，若8項軌道建設交通部還是不支持，下一步新北市政府打算怎麼做？
朱立倫強調，他先不預設立場，「因為這8項都不是朱立倫發明的，這是原來中央政府所核定的，或者是原來就跟中央在合作規畫當中的」，市府會全力爭取，盼行政院重新考量，這些真正具有前瞻性且大台北地區民眾需要的交通建設。
媒體追問，高雄市雖然爭取到多項軌道建設，獲得中央補助，但是在自籌財源部分有困難，新北市是否面臨相同問題？
朱立倫說，不管是直轄市或縣市政府向中央爭取的交通建設，本來就須自籌財源，正在進行的軌道建設也按照原來的規定，屬於新北市政府該自付的，不管是環狀線、萬大線、淡海輕軌、安坑線與三鶯線都一樣，皆按規定執行。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 「台灣年金制度比滿清可怕！」 年金專家痛批這群人...
- 家長盼退休軍公教勿擾國中會考 李來希：考試有這麼重要嗎？
- 前瞻計畫國會爆衝突 郝龍斌：當然要抗爭到底
- 終審法官任命 蔡：涉總統職權應謹慎
- WHA報名截止迫在眉睫 衛服部長：「沒有悲觀的權利」
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 尼泊爾山難困47天！梁聖岳獲救 女友過世3天
- 美太平洋司令：美須協防台灣 不容中國武統
- 亂倫能抗心臟病？ 研究：這裡的人罹病風險降低
- 花540元 竟能和三上悠亞「面對面」愛愛？
- 千年一遇美少女發福走鐘 腦粉護航如「火上加油」
- MLB》滿貫砲重傷害 陳偉殷先發5局掉4分
- 囂張！趁大甲媽遶境 當街擄信徒母女洗劫
- 鋼筆達人賽 展現書寫力與美
- 味全混油案 二審智財法院下午2點半宣判
- MLB》生涯剋星大爆發 陳偉殷苦吞本季首敗
- 登喜馬拉雅山失蹤50天 男獲救女友罹難
- 美政府官員：準備好退出NAFTA行政命令
- 男子被攔酒測0.23遭罰 急奔醫院抽血複檢證清白
- 松本潤分手了 AV葵司：現在已沒關係
- 張國榮摯愛唐鶴德 58歲現在長這樣
- 憂過溝中排倒灌 居民盼增抽水站
- MLB》苦熬9年 非洲史上首位大聯盟球員誕生（影音）
- 和平警分局抓炸魚演練
- 「雙鐵」無縫接軌 輕鬆遊集集
- 學生上課、睡覺通通上直播 強國家長還大力支持
- 辰亦儒高空熱舞 腳軟爆汗
- 鳳梨好筍季 異國風味飄香
- 大巨蛋建照判有效 柯︰問題在不按圖施工
- 容積代金全面上路？ 柯P︰10天內提規劃
- 今日NBA季後賽戰績
- 37歲生38名子女 醫生使出絕招
- 今濕涼有雨！吳德榮：明起至下週一晴朗穩定
- 漁業署欠工程款 包商拉布條抗議
- 和尚也要加班費 日2僧討回180萬
- 全中運》連3年單打「桌」金 林昀儒果然神
- 神功護體？乩童利刃刺胸膛 卻一刀斃命
- 疑小模嫩妻偷吃... 雙車包夾抓猴判拘
- 中國千億富豪被抓 傳是鄧小平的孫女婿
- 台鐵廚房好髒 3款便當下架檢驗
- 把雪隧當平面道！時速僅48公里 恐挨罰6000元
- MLB》釀酒人4局拿9分 紅人先發受震撼教育
- 自由談》我們在地獄中團結
- 有無損譽見仁見智 司改促除罪化
- 〈實現我的旅遊夢〉393公里快意行─騎鐵馬遊大馬
- 15噸戴奧辛蛋冷藏穀倉 4萬雞隻撲殺明天啟動
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：新北續爭8軌道納前瞻 朱立倫：這8項都不是我發明的
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分