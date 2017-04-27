年改公聽會 教師代表：會叫學生千萬不要當軍公教
〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院司法法制委員會今天舉辦「公立學校教職員退休撫卹條例草案」公聽會，全國高級中等學校產業工會理事長白宏彬發言時指出，以前總是給學生最好的，現在會想，是不是付出太多？「我的所得，值不值得我這樣的付出」、「未來我的待遇隨時還會被砍。」他也會建議學生未來選職業時，不要當軍公教。
白宏彬說，以前總是給學生最好的，現在會想，是不是付出太多？「因為未來我的待遇隨時還會被砍，政府還會來砍我退休金」，老師自己是被政府詐騙的受害者。未來會告訴學生，過去老師教的都是誠信的重要，但現在要告訴學生誠信是個屁。
白宏彬也說，以後要教同學們要記住，只有取得政權才是王道，因為取得政權想怎樣蠻幹都可以。此外，找工作的時候慎選老闆，千萬不要當軍公教。
全國教育產業總工會理事長黃耀南建議，所得替代率應該往上調整；中小學教育人員退休年齡應該降低；退休年資應該依實際任職年資計算，不應有上限等。
中華民國全國公務人員協會理事長李來希呼籲總統蔡英文出來面對，他強調，過去他是蔡英文的部屬，也認識蔡英文，自己是「溫良恭儉讓」、循規蹈矩的公務員，但是今天被當成暴民，現在走到哪裡，警察就跟到哪裡、說移送就移送，他會接受約談，但今天自己有做了什麼事情、說了什麼話，來傷害國家嗎？軍公教是國家理性的人，如果今天軍公教倒了，國家就只是「共窮」的社會。
台灣私立學校教育產業工會理事林克亮表示，私校公保第一層年金給付率應該從1.3％提高到1.55％（比照勞保）並且修法改成統一窗口領取。
「不要嘴巴說要照顧年輕人，卻沒讓在職老師、年輕老師有發言機會。」37歲的嘉義縣新港國小老師楊智強發言時說，在場發言者多是超過40歲的代表，他要代表眾多基層老師發聲。他認為，年輕老師繳得多卻領得少，不太合理，應該分成兩個不同的基金來處理。
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