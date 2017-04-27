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文化部前瞻214億 鄭麗君：很有前瞻性
2017-04-27 11:49
〔記者楊媛婷／台北報導〕蔡英文政府上任後提出的大型建設計畫─「前瞻基礎建設計畫」，其中的數位建設計畫與城鄉建設計畫首度納入文化治理的概念，文化部長鄭麗君表示過去城鄉建設都以硬體為主，首度納入文化思維，「我自己認為很有前瞻性」。其中文化部提出的兩部分預算各為56.64億元、158億元，總共214.64億元（含故宮、國史館），預算執行年度為106年至109年，部分計畫跨至110年，政院核定預算至109年。
文化部所提出的數位建設內容包含國家文化記憶庫的建置、超寬頻技術運用、OTT跨平台內容產製，預算達56.64億元，鄭麗君指出數位建設完成後，台灣將有高端影視製作技術，「如果沒有更支持台灣原生內容的產製，反而變成速度與技術服務他國產製的內容，必須加快速度鼓勵台灣原生內容的產製。」鄭麗君指出，文化部提出該計畫是因應未來時代的需要，具有前瞻性。
文化部提出的城鄉建設計畫則以文化生活圈概念進行評估，鄭麗君認為透過歷史現場的再造，讓歷史記憶回到人們的生活空間，也認為城鄉計畫帶進文化治理的概念，有助於帶動城鄉發展，她也強調未來會以文化平權與文化保存角度來審查相關計畫，也不會再建新的文化設施，而是透過既有閒置空間活化升級。
「過去政府建設比較重視硬體，現在則是以文化治理概念帶動城鄉發展，是新的思維跟進步，我自己認為具有相當的前瞻性。」鄭麗君表示「前瞻基屬建設計畫」在立法院舉行公聽會跟審查會時，許多立委都表示支持，並認為應該追加預算，她也說等公聽會與委員會結束後，文化部很願意進一步向大眾說明計畫細項。
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