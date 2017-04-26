藍委杯葛議事 民黨要求洪秀柱、施暴立委道歉

2017-04-26 17:10

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院聯席委員會今審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，朝野立委爆發激烈肢體衝突，對此，民進黨發言人張志豪表示，國民黨這段時間非理性阻撓，今天還以暴力方式杯葛議事進行，民進黨強力譴責，也要求國民黨主席洪秀柱以及現場施暴的立委必須公開道歉。

張志豪表示，為了讓各縣市再次反映建設需求，過去2週依照立法院決議，召開6場前瞻基礎建設計畫公聽會，藉此通盤了解並整合意見。

張志豪表示，過去馬英九執政時主導推動4年5000億，民進黨從不杯葛攸關國家建設與發展的建設或法案，國民黨當時在一個月內通過條例和預算。不過今天在會場中，國民黨立委卻恣意破壞立院公物，甚至丟擲杯水，杯葛阻礙議事進行。難道這就是國民黨所謂的在野監督？

民進黨呼籲，國民黨及洪秀柱主席，不要以一黨之私來阻礙國家建設與發展，也不要只為了個人黨主席選舉私利，阻礙國家進步，應為國民黨立委的失序施暴行為道歉。

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