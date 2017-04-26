林飛帆6月結婚 黃國昌獻祝福

2017-04-26 13:51

〔記者楊淳卉／台北報導〕太陽花學運領袖林飛帆今宣布喜訊，要趕在出國深造前，今年6月與長跑多年的女友步入禮堂。昔日學運戰友、時代力量立委黃國昌也獻上祝福，表示「兩人攜手一起走非常好」，他也認為，林飛帆應該做的事，就是好好念書、充實自己，相信他學成歸國後，不管在哪個位置，都會對台灣社會有貢獻。

黃國昌說，真心真意為他們感到高興和祝福，這段時間中林飛帆非常沉潛，一面準備論文，一面準備出國留學事宜，林飛帆申請上的學校都是非常好的國外研究機構，在出國唸書前完成終身大事，「相信接下來人生道路，他的另外一半會給他很多協助，兩人攜手一起走非常好。」

黃國昌也說，他和林飛帆之間就像朋友，雖然他長林飛帆幾歲，但有時也不敢給林太具體建議，大概是彼此分享想法和心情。

至於是否希望林飛帆學成歸國後，到時代力量一同打拚，黃國昌則說，林飛帆未來能夠做的事情很多，不管他在哪個位置，都是台灣社會非常重要的資產，他認為林飛帆應該做的事，就是好好念書、充實自己，「等他學成歸國後，相信他不管在哪個位置，對台灣社會都會有貢獻。」