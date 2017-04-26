419脫序行為 李來希：出事警察要負責 怎變成我
2017-04-26 12:14
〔即時新聞／綜合報導〕全國公務人員協會理事長李來希今出席《公務人員退休撫卹法》草案公聽會，對於民進黨立委段宜康日前要他就419脫序行徑給個交代，他表示，「出了事警察要負責，怎麼會變成我要負責」。
段宜康24日爆料，桃園市長鄭文燦19日於立院外遭反年改群眾攻擊，左側肋骨斷了2根，並要李來希交代一下。
《東森新聞雲》報導，李來希今指出，沒有什麼好交代的，本來已申請好青島東路的路權，卻被拒馬隔開，切成兩半，他自己的這一頭很和平，但出事的那一頭他根本顧不到，即使看到也無法立刻飛奔過去處理。他直言，「出了事警察要負責，怎麼會變成我要負責」。
李來希表示，他不樂見出現脫序行為，但「不要把責任推給沒有公權力的人」，他強調，事發當天，沒人拿棍棒武器，抗議群眾真的不是暴民；若今天撤掉圍籬，「溫良恭儉讓」的軍公教們，絕不會做出逾越的舉動。
李來希說，昨晚接獲傳喚通知，他會依約前去，也會在臉書詢問，有沒有人要一起去說明；他不解地說，沒打人、撞人，為何卻變教唆犯。
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