戴奧辛事件蛋農大失血 魏明谷：協助向衛福部求償
〔記者鄭鴻達／台北報導〕衛生福利部日前公布雞蛋驗出戴奧辛的消息，雞蛋價格出現波動。產蛋大縣彰化縣縣長魏明谷北上立法院，與民進黨立委洪宗熠等共同宣示市面上雞蛋都可安心購買、食用，並砲轟衛福部在調查清楚前不宜貿然公布，將協助受無妄之災的蛋農向衛福部申請求償、國賠。
衛福部食藥署21日公布「竹苗地區食品中戴奧辛之含量調查分析」，後續追出彰化縣3家蛋雞場出品的蛋品戴奧辛含量超標，也將有疑慮蛋品下架封存，據業界統計，彰化縣蛋農的每日生產雞蛋量約1200萬顆，占全台45％，目前3成因此滯銷，2天即損失上千萬元。
立委洪宗熠指出，食藥署上週不明確的消息公布，讓彰化蛋農有苦難言，日前衛福部說有掌握流向，但來源尚未釐清，應釐清生產來源及汙染來源，讓國人免於恐慌，相信沒有任何蛋農會願意生產含有戴奧辛的雞蛋。
立委陳素月指出，政府有責任把關食安，但過程要嚴謹，過去有許多農產品因官方一句話而被打趴的案例，戴奧辛汙染源可能非常多，應盡速釐清；立委黃秀芳表示，衛福部至今尚未找到汙染源，更未公布流向，但已造成蛋農損失，此期間衛福部又做了什麼？
魏明谷表示，彰化有480多家養雞場，目前被驗出疑受戴奧辛汙染的3家蛋場都受到雞隻移動管制、產品全數封存，因此市面上的雞蛋絕對安全健康，呼籲國人安心購買及食用雞蛋，衛福部在查清源頭之前，不宜貿然公布，一竿子打翻一船人，讓所有蛋農受害。
魏明谷接著表示，若最後檢驗不是蛋農的汙染，對於蛋農遭受的無妄之災，地方政府絕對責無旁貸會協助地方產業、捍衛蛋農權益，將與律師團隊研究，向公布此消息的衛福部提出賠償申請及國賠，不是補償。
中華民國養雞協會理事長氈詹茂進表示，此次事件後，已經進行封存、移動管制，市面上已無問題雞蛋，請國人安心食用，希望食藥署未來對類似事件建立標準作業程序，查清楚再來發布新聞。
食藥署食品組組長潘志寬表示，在發現雞蛋疑似殘留戴奧辛後，即啟動跨部會機制，清查可疑汙染源頭，就是為了盡速釐清汙染源，目前仍在積極抽驗中，待檢驗結果出爐，就會進行公布，該怎麼處理就怎麼處理。
農委會畜牧處副處長王忠恕指出，農委會目前已對此3家養雞場進行管制、封存，因此現階段市面上流通的蛋品都是安全的，國人不必拒吃或特別改變飲食習慣，因有預期到蛋農生計會受影響，將啟動規劃中的產銷調節機制，以解疑慮。
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標題：戴奧辛事件蛋農大失血 魏明谷：協助向衛福部求償
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