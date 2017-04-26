國防部證實 已開放女性登上戰車服役

有媒體報導指出，國防部副部長李喜明今早在立法院接受質詢，證實國軍已經開放女性官兵登上戰車服役，而且適應狀況良好。（資料照，記者張忠義攝）

2017-04-26 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕戰車與潛艦以往都是國軍未開放女性官兵服役的場所，但有媒體報導指出，國防部副部長李喜明今早在立法院接受質詢，證實國軍已經開放女性官兵登上戰車服役，而且適應狀況良好。

據《聯合報》報導，李喜明今天上午列席立法院外交及國防委員會接受質詢，立委蔡適應問到，國防部開放女性官兵到戰車服役了沒？李喜明證實，國軍已經有女性官兵到戰車上服役了，他上星期還去看過，適應狀況很好。

報導也提到，李喜明還說，目前國軍還無法開放女性服役的處所就只剩潛艦，但這是因為考量到潛艦內部沒有任何私密空間，就連換衣服都沒有空間，這跟性向能力無關，因此國軍潛艦還沒辦法開放女性登艦服役。