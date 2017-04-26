周刊爆國民黨內鬼！ 掏空旗下基金會

周刊爆料，孫文學校以辦活動為由，向國民黨旗下基金會申請補助，但卻因內容不明被退回。（圖擷取自孫文學校臉書）

2017-04-26 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱任內推動成立的孫文學校，遭周刊爆料，孫文學校以辦活動為由，向國民黨旗下基金會申請補助2000萬元，但因內容不明被退回。黨內中常委懷疑，有特定人士以各種名目申請經費，趁亂掏空國民黨的基金會。

根據《周刊王》報導，挺洪秀柱立場鮮明、曾因辯論馬英九黨主席任內功過的孫文學校，日前向民生建設基金申請2000萬元補助，卻因「活動項目不夠清楚」為由打回票。

報導提到，國民黨中常委懷疑，目前黨內權力真空，很有可能有特定人士以各種名義申請經費，趁亂掏空國民黨旗下的基金會。

國民黨發言人郭文琦回應，經向行管會查詢後了解，孫文學校確實曾向民生基金申請2000萬的補助經費，但該案沒有獲得基金會董事通過，也沒有外傳「退回修正補件再審」的情況。孫文學校總校長張亞中則未回應。