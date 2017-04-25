多次砲轟司改國是會議 台大教授林鈺雄聲明退出

2017-04-25 22:12

〔記者黃欣柏／台北報導〕入選本次司改國是會議委員的台灣大學法律學院教授林鈺雄，過去就曾多次放炮批評國是會議定位不明，稍早他正式發表聲明退出會議，同時提出「定位不明」、「議題超載」及「亂放天燈」等三大質疑。

以下為林鈺雄退出聲明全文：

退出國是會議聲明 2017/04/25

國立台灣大學法律學院 林鈺雄

一、定位不明、僭越權限。

1、主事者迄今仍規避司改國是會議本身的定位問題：究竟是純粹「諮詢性質」或具有規範上或政策上「拘束效力」？。

2、「比諮詢多一點」的和稀泥說法，不但不能解決定位問題，反而進一步製造後續爭端。「多出來的那一點」就可能僭越立法權、架空司法行政首長的提案和政策責任，造成兵家必爭的魔戒誘惑。

二、議題超載、委員超限。

1、議題總數已經破百，會議無法充分討論，欠缺程序正當性。

2、議題篩選程序為何，主事者迄今仍避重就輕，例如人民最有感的死刑及食安議題，為何憑空消失？反之，人民無感、不知所云的檢察官改成行政官的議題，卻變成會議重頭戲？

3、諸多即興式的提案，在不明就裡情形下被表決，決議品質堪慮，甚至於決議間彼此矛盾，豈能代表人民聲音？或宣稱未來將拘束國會？

4、各國是委員或許熟悉三、五項議題，但分組平均要表決二十項議題，最後總會總議題數更是破百，委員早已超限超能。

5、分組會議資料排山倒海，委員縱使日以繼夜，也欠缺消化的時間與能力，資料看不完、議題看不懂，但卻在業績壓力下，一項項跟著舉手表決。就如同法官不看卷、開庭草草帶過，就下了判決一樣荒唐。

三、亂放天燈、後患無窮。

1、綁人、綁議題程序黑箱疑雲，始終伴隨，迄今仍未公布原始資料，主事者充耳不聞，勢將成為後國是會議的五十道陰影。

2、在毫無預算概念和政策責任的前提下，司改許願天燈一個個往上飛，但最後應該由誰來負成敗責任？權責不分。

3、由於定位曖昧，未來數十項決議中，審檢辯將各取所需，有利己方的會主張這是國是決議故應遵循，當成尚方寶劍；反之，不利己方的會辯稱這僅是諮詢性質，無論於規範上或政策上皆否定其拘束力。製造後續衝突與爭端，最後誰來收拾殘局？