徐巧芯也要嫁了？週刊還爆料打算找馬英九證婚...
2017-04-25 20:24
〔即時新聞／綜合報導〕最近有消息指出，前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯正在籌備婚禮，還打算找馬英九證婚。
據《鏡週刊》報導，徐巧芯最近在籌備婚禮，還打算找馬英九證婚。該篇報導指出，徐的男友劉彥澧出身辯論圈，目前是《網路溫度計》總監，兩人在3年多前認識。徐巧芯說，兩人剛認識時，當時各自有男女朋友，彼此並不熟，直到去年下半年，兩人都恢復單身，劉彥澧因工作關係，不時會與她聯繫了解政治新聞發展，加上又有2人的共同好友常一起約吃飯，因而培養出感情，在去年底正式交往。
徐巧芯想「婚」的消息傳出後，讓曾大方向徐巧芯示愛的網路紅人「A濫」林雅強驚訝地表示，「不會吧！這年頭還有人這麼早就要死會了！」
林雅強稱讚徐巧芯，這麼好的女孩子這麼早就嫁掉，會哭哭不只是他，應該還有廣大的鄉民。不過林雅強也說，如果徐巧芯真的結婚，一定會包個大紅包給她。
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