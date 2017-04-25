立院三讀 老屋重建最多享12年房屋稅減半
《都市危險及老舊建築物加速重建條例》三讀通過，未來可望加速老舊危險建物之重建，加強我國建築物防災能量。（記者鄭鴻達攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院今三讀通過《都市危險及老舊建築物加速重建條例》（老屋重建條例），條文規定在條例施行3年內申請的重建計畫，可加碼給予建築基地基準容積10％獎勵；5年內申請者，重建期間免徵地價稅；重建後，地價稅、房屋稅減半徵收2年，若未轉移所有權，房屋稅可再延長10年，最多以12年為限。
本條文適用對象，分別為不符合《建築法》、《災害防救法》等，需限期或強制拆除者；安全性能評估未達最低等級者；以及經結構安全性能評估結果，建築物耐震能力未達一定標準，經改善不具效益或未設置升降設備者，且屋齡30年以上者；為實現土地正義原則，避免都更常見爭議，特別規定重建計畫須取得「全體土地或建築物所有權人同意」。
為鼓勵重建，條文給予重建計畫內建築基地適度的建築容積獎勵，最高不得超過建築基地1.3倍基準容積或1.15倍原建築容積，在實施3年內申請重建者，可再給予10%容積獎勵，但老屋重建時，雖得合併鄰接之建築物基地、土地辦理，最高以1000平方公尺為上限。
對於租稅減免，條例施行後5年內申請者，重建期間免徵地價稅；重建後減半徵收地價稅、房屋稅2年，而若再減半徵收期轉移建築物所有權者，可再延長房屋稅減半徵收優惠最高10年，等同房屋稅最長得減半徵收達12年，但此優惠限定於建築物持有者為自然人。
為保障弱勢，在重建計畫範圍內有居住事實且符合社會、經濟弱勢者，若因重建導致無屋可住，地方政府應提供其社會住宅或租金補貼等協助。條文也規定，受委託辦理結構安全性能評估者，若簽證、出具不實之評估報告，應處100萬元以上、500萬元以下罰鍰。
至於申請時效，條文指出依法申請重建計畫者，必須於本條文施行的10年內，也就是在民國116年5月31日前提出重建申請計畫，若逾此期限，就不能享有本條文所給予的各種改建優惠。
內政委員會召委姚文智指出，國家面臨嚴峻的都市、住宅發展問題，本條例通過，無非是落實居住正義；民進黨立委吳玉琴表示，條例甫提出有包括圖利、規避容積、高度限制，無限期減免房屋稅、老舊不代表危險等疑慮，但經委員會討論時一一檢視，也獲合理解決。
民進黨立委陳其邁指出，據內政部統計，國內屋齡30年以上建築約有380萬戶，其中約有4成建物、154萬戶房屋，無法符合現行耐震標準，恐禁不起地震侵襲，若能制度性解決老屋重建等問題，讓民眾住得更安心，對於建構都更相關機制，《老屋條例》是第一步。
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