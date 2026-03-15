豐原割喉案！傅姓凶嫌子女爆料：父親跪求家人原諒

傅男因殺死紀女被移送法辦。（民眾提供）

豐原割喉案，傅男子女在網路爆料，死者紀女10多年來揮霍散盡傅男家產，甚至想騙其妻子的房子，還惡言分手，傅男不甘，一時氣憤才殺人致死，並在警局跪求家人原諒。

62歲傅姓男子疑因同居女友紀女想要分手，13日憤而持鐮刀殺死紀女，並載著沒有呼吸心跳的紀女，自己開車到派出所投案，被移送法辦。

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傅男的子女在網路po文表示，父親在警局跪下道歉說他犯錯了，10幾年來辜負了他們，沒想到被騙這麼慘，還失手殺人；其妻子及女兒也哭著跟他說「你怎麼這麼白痴犯這種錯」。

傅男的子女說，紀女揮霍無度，去精品店一口氣刷40萬元，10多年來花光傅男2000多萬資產，甚至以傅男名義辦信用卡及向其朋友借錢，傅男沒錢了，紀女就想分手，傅男想拿回價值120萬元的手錶及其母親的手尾錢，才約紀女談判，不料，紀女罵他開報廢車跟落水狗一樣，還說「你能拿我怎樣，你砍我阿」，傅男才犯錯，但傅男子女也強調「殺人就是不對，發生了只能面對」。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

傅男子女在網路爆料傅男殺人動機。（擷取自網路）

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