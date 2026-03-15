繼續打！傳川普拒絕停戰協議 伊朗立場更加強硬

消息人士透露，川普政府已回絕中東盟國所提的停火談判，伊朗方面也明確拒絕任何停火可能性，除非美國和以色列先停止空襲。（美聯社）

美國對伊朗軍事行動仍持續進行，美軍13日深夜甚至空襲伊朗主要石油出口樞紐哈格島（Kharg Island），突顯川普政府堅持對伊朗發動軍事打擊的決心。三位消息人士透露，川普政府已回絕中東盟國所提的停火談判，伊朗方面也明確拒絕任何停火可能性，除非美國和以色列先停止空襲。

根據《路透》報導，消息人士指出，阿曼在美伊開戰前就積極參與調解，已多次嘗試重啟溝通管道，但目前白宮明確對此表達「不感興趣」。一名白宮高層官員證實，川普已拒絕相關對話提議，目前專注於持續對伊朗軍事行動，以進一步削弱伊朗戰力，「他現在對此不感興趣，我們將繼續不間斷地執行任務，也許有一天會改變主意，但不是現在。」

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伊朗消息人士則表示，在美國和以色列停止空襲並滿足伊朗的要求以前，德黑蘭已拒絕多國提出的停火談判提議，相關條件包括永久結束美國與以色列的攻擊，以及將賠償納入停火。伊朗消息人士指出，伊朗的立場比先前更強硬，因為伊斯蘭革命衛隊堅信一旦失去對荷姆茲海峽的控制權，就會輸掉這場戰爭，「因此，革命衛隊不會接受任何停火、停火談判或外交努力，儘管一些國家曾試圖促成談判，但伊朗政治領導人也不會參與此類談判」。

另外有三名安全與外交領域的消息人士也透露，戰前曾參與調停的埃及也嘗試重新建立溝通管道。雖然相關外交努力看似並無進展，但受到伊朗攻擊的「鄰國」，目前已經展現某種程度的軍事克制。

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