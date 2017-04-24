國民黨主席選舉 詹啟賢籲未來由中選會辦
2017-04-24 15:08
詹啟賢認為，美國黨內初選制度值得台灣參考，可由政府立法，把政黨的黨內選舉由中選會承辦，納入選罷法規範，所謂賄選綁樁情形就可以改善。（資料照，記者張嘉明攝）
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席候選人詹啟賢今表示，國民黨主席選舉制度問題多，需通盤檢討，他認為，美國黨內初選制度值得台灣參考，可由政府立法，把政黨的黨內選舉由中選會承辦，納入選罷法規範，所謂賄選綁樁情形就可以改善。
詹啟賢今下午進行臉書直播，談選務、黨務革新相關議題，詹啟賢重申，他認為黨員連署數衝高就是虛張聲勢，或者要把別人的連署抵銷，黨主席選舉參選人本來就有資格限制，本身已經有門檻，沒必要再設連署門檻。
詹啟賢也談到所謂人頭黨員的議題，他指出，更多人關心黨是好事，但短時間迅速暴增的人頭黨員，不是正常情況，會讓人擔心後遺症，也代表入黨過程缺少過濾審核機制，容易被操作，黨員素質也會有問題。
詹啟賢也說，有些黨員10年、20年默默為黨付出，但有些人在同一年付200元黨費，就和20年的黨員有一樣權利，並不是很公平，而過去黨內選舉在很多地方不是很透明、公開，不受選罷法規範，在投票、監票過程中有很多盲點，都要通盤檢討。
詹啟賢強調，美國黨內初選制度值得參考，台灣可以由政府立法，把黨內選舉由中選會承辦，讓黨內選舉受選罷法規範，所謂賄選綁樁、不透明的情況都可以有很多改善。
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