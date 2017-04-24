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容積代金改制恐翻盤？柯文哲：遇壓力就公開

柯文哲出席「Best for Taipei」-對台北最好企業挑戰賽記者會，並主持啟動開跑儀式。（記者廖振輝攝）

2017-04-24  12:28

〔記者張凱翔／台北報導〕北市公共設施保留地「捐地換容積」制度6月30日要走入歷史改全面實施「容積代金」制？ 51位藍綠市議員卻提案修正草案打算翻盤取消落日條款。台北市長柯文哲今天受訪表示，他聽過各方說法覺得「都很有道理」，當然「各方壓力都有」，他的態度是遇到困難壓力就通通公開透明，打算在4月26日「居住正義」論壇拿來再討論。

「容積代金」新制上路後，台北容積銀行將納管公保地容積，建商以代金取得容積，再由北市府審議決定哪些計畫道路用地優先徵收，利益漲價歸公，掮客無法主導容移買賣。這項全國首創政策，3年前由郝市府制定、現在由柯市府執行；不過，51位藍綠市議員又提修正草案試圖翻盤，取消6月30日捐地換容積落日條款，議會恐上演表決大戰，柯市府也罕見找前朝官員背書政策。

柯文哲表示，「我聽過各方意見，大家說的都有道理」，所以居住正義論壇拿出來討論，台北市區段徵收道路超過一兆，市政府也沒有錢去買，那些地主也覺得很冤枉，這些地被用了那麼多年也不徵收，這都是問題，會在4月26日拿到檯面上談。

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  • 柯文哲表示，他聽過各方說法覺得「都很有道理」，當然「各方壓力都有」，他的態度是遇到困難壓力就通通公開透明，打算在4月26日「居住正義」論壇拿來再討論。（記者張凱翔攝）

    柯文哲表示，他聽過各方說法覺得「都很有道理」，當然「各方壓力都有」，他的態度是遇到困難壓力就通通公開透明，打算在4月26日「居住正義」論壇拿來再討論。（記者張凱翔攝）

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相關關鍵字： 容積代金制 容積獎勵 容積率 容積移轉
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