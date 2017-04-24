婦聯會不交代勞軍捐扯年代久遠 葉俊榮：不能接受

2017-04-24 10:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部3月22日發文給婦聯會要求交代勞軍捐下落，婦聯會4月7日回文聲稱「年代久遠、無法提供」。內政部長葉俊榮今在立法院內政委員會備詢表示，婦聯會沒有交代勞軍捐流向，完全還在那說年代久遠，「該撤換負責人，就會撤換負責人！」

民進黨立委賴瑞隆質詢痛批，內政部多次發文給婦聯會，婦聯會都不願意提供勞軍捐資料，總以「年代久遠」為由不提供。葉俊榮指出，這確實不能接受，內政部也不是單純等婦聯會回應，也會從其他部會資料佐證。

賴瑞隆指出，婦聯會顯然不願提供，內政部下一步動作是什麼？葉俊榮說，一個政治團體擁有這麼龐大資產，相當非比尋常，內政部4月21日再度發公文要求交代清楚，希望1個月內能交代清楚。

葉俊榮強調，再怎樣也不能忽視，婦聯會沒有交代勞軍捐，完全還在說年代久遠，該撤換負責人就會撤換負責人。