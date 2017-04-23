漢光實兵演練 F-16將發射小牛飛彈反登陸
2017-04-23 13:32
「小牛」空對面導彈，這種飛彈除可用來對付敵方坦克，也具備對海攻擊能力，能夠有效抵抗兩棲攻擊。（資料照，記者王敏為攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國軍年度最大的軍事演習「漢光33號」，將在5月22日至26日於澎湖舉行實兵演練，國防部預計在5月9日、16日、25日舉行操演射擊，我國空軍戰機F-16將首度在澎湖發射AGM-65小牛飛彈，展示壓制地面能力。
國防部規劃軍事演習「漢光33號」，將在下個月登場，這次演習分為電腦兵推與實兵演練，前者在5月1日到5月登場，後者則在5月22日至26日舉行，其中25日更將在澎湖實施三軍聯合反登陸作戰操演，由總統蔡英文親自校閱三軍實兵實彈演習。
根據《蘋果日報》引述國防部所發布的「年度專案操演射擊」規劃，國軍將於在5月9、16及25日三天舉行射擊，地點為澎湖縣馬公市五德里，使用武器括空對面炸彈、空對面飛彈、艦砲射擊及地面武器射擊，戰機F-16將首度在澎湖發射AGM-65小牛飛彈，展示壓制地面能力。
AGM-65小牛飛彈，是美國研製的一種為近距離空中支援而開發的空對面戰術導彈，這種飛彈除可用來對付敵方坦克，也具備對海攻擊能力，能夠有效抵抗兩棲攻擊。
除空軍外，海軍主力包括紀德級、成功級及錦江級軍艦，我國自製穿浪雙船體的沱江軍艦也首次加入漢光演習，模擬「登陸作戰」戰場；陸軍各型直升機包括AH-64E阿帕契攻擊直升機及雷霆二千多管火箭等各式火砲，將聯合空軍F-16及IDF戰機實施反登陸作戰實彈操演。
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